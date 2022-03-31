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16條路線串聯13個國家風景區 「Go Bike Taiwan」完成任一條玩騎認證享贈品

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自行車旅遊蔚為潮流。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
自行車旅遊蔚為潮流。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自行車旅遊已成為時下最夯的綠色旅遊方式，為帶動自行車旅遊風潮，交通部規劃以環島路網為主幹，串聯13個國家風景區、地方特色景點及鐵路旅遊，打造濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型、離島型共6類型、16條路線，交通部觀光局為推廣全台16條多元自行車路線，推出「Go Bike Taiwan玩騎認證」活動，民眾只要在4月30日前以手機紀錄軌跡，完成任一條路線，將騎乘軌跡上傳至個人臉書或Instagram，標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」並設定公開分享，至該路線指定的國家風景區旅遊服務中心，經由服務人員確認，即可獲得該路線的「限量專屬紀念認證勳章」乙份。

▲交通部觀光局推出「Go Bike Taiwan玩騎認證」活動。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲交通部觀光局推出「Go Bike Taiwan玩騎認證」活動。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

其中北海岸路線全程約90.8公里(松山火車站→基隆火車站)，以金色水岸、雙灣、灣塔、萬金自行車道串接，沿途經過淺水灣，芝蘭海上觀景平台，白沙灣，極北點富貴角燈塔，中角灣，野柳地質公園等北海岸知名景點，沿著台2線一路與大海並肩而行，不論是自然地景、生態旅遊或水域遊憩應有盡有，北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處) 為了鼓勵旅客放慢腳步以時速15公里感受北海岸的美好，持續優化北海岸自行車動線及沿途景觀設施改善，並於動線端點規劃公共自行車租賃站，大眾運輸及多元服務設施，以達自行車友善之目標。

北觀處為推廣16條自行車多元路線及兩鐵旅遊，還加碼祭出多重抽獎好禮，只要騎任何一條路線，將軌跡上傳北觀處臉書專頁，寫下騎乘心情，即有機會抽中捷安特自行車，粉絲頁上也釣出不少騎乘勇腳，不乏多位已完成多條多元路線，並持續挑戰將更多路線入袋；若騎經多元路線之10處台鐵車站進行接駁，還有機會抽中自行車碼錶、輕量防水外套；完騎北海岸路線則有機會獲得太陽眼鏡，歡迎大家揪朋引伴在4月30日前一起騎車抽好禮。

相關資訊：

2022 多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動辦法https://taiwanbike.taiwan.net.tw/Home/NewsPage?NewsID=32

16條多元路線，北觀處加碼抽好禮 https://reurl.cc/6E4X1O

輕鬆騎遊北海岸，加碼送(5公里)玩騎禮 https://reurl.cc/3jMEq9

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