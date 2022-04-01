「2022大甲媽祖繞境」日期及行程看這裡，還有大甲美食懶人包必收藏！

一年一度大甲媽祖繞境即將登場，今年2022年大甲媽祖繞境日期預定於國曆四月八日（農曆三月初八日）起駕，糖糖幫大家整理了大甲美食懶人包，準備參加大甲媽祖遶境的朋友們趕緊筆記起來～

2022大甲媽祖繞境預定日期及行程

大甲美食推薦｜原味穀舞

來自彰化的人氣手搖飲原味穀舞進軍台中大甲啦～主打無咖啡因豆穀茶系列，激推人氣啵啵鮮奶茶，一杯三種料，每天新鮮熬煮，還有爆漿紅豆餅，超過10種口味，有鹹有甜，內餡超飽滿，咬下去會大爆漿呢！

大甲美食推薦｜大甲芋頭城

芋頭控必吃！來到大甲千萬不能錯過這間大甲芋頭城，主打芋頭冰品系列，芋圓綜合冰是人氣必點招牌，一碗冰裡頭有五種料，包含蜜芋頭、紅豆、珍珠、芋圓及地瓜園，整碗料裝滿滿，用料非常實在呢～

大甲美食推薦｜大甲黑石頭碳烤玉米

大家來到大甲都吃那些美食，每次糖糖來大甲，大甲康家阿媽ㄟ粉腸跟大甲燒餅城這兩間一定必吃，除了這兩間名氣店，這間大甲黑石頭碳烤玉米是朋友推薦給糖糖，每次經過都大排長龍，糖糖吃過一次就愛上，不過價格不便宜，一支等於一個便當錢（笑）

大甲美食推薦｜大甲香芋包

一說到大甲，你會聯想到什麼呢！當然是＂大甲芋頭＂啦～來到大甲怎麼能錯過當地的大甲芋頭料理呢～是說大家來到大甲什麼芋頭料理是必吃的，像糖糖每次去大甲一定會吃這間大甲芋香包，不管平日來還是假日來都是大排長龍的狀態，除了必點的招牌芋香包，還有芋頭糕、草仔粿及鮮切芋頭塊～

大甲美食推薦｜康家阿媽ㄟ粉腸

來到台中大甲鎮瀾宮，有什麼美食是大家必吃的呢～說到台中大甲必吃美食，這間康家阿媽ㄟ粉腸是糖糖每次台中大甲必吃，重點是每次來都一定要吃個兩回合以上，去程買一次，回程再買一次，康家阿媽ㄟ粉腸除了好吃的粉腸外，還有香腸唷，一支只要10元～

大甲美食推薦｜大甲城燒餅

過年來大甲鎮瀾宮拜拜，順便來挖挖大甲的美食，聽說這間大甲城燒餅很厲害，是來大甲必吃的美食之一，所以糖糖第一站就先來到了大甲城燒餅，沒想到一大早就已經大排長龍，買個燒餅等了半個多小時才買到，大甲城燒餅除了燒餅外，也有蛋餅、饅頭、吐司及蒸餃，品項很多可以選擇。

大甲美食推薦｜茶聚

台灣手搖店品牌越來越多間，要從中脫穎而出真的不是件簡單的事情，這間茶聚可厲害了！推出了史上最強的小「姍」，採用新鮮茉莉花苞搭配綠茶，一層茶一層花，三拌三薰而成的香片姍姍，此茶還榮獲2021年度擁有「食品界米其林」之稱的比利時iTi風味絕佳獎呢。

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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