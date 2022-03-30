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2022「那瑪夏賞螢季」2條賞螢遊程　每團最高補助6,000元

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動開跑。　圖：高雄市政府觀光局／提供
「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動開跑。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一輩子一定要來朝聖一次的那瑪夏賞螢季開跑了！那瑪夏區公所即日起至4月30日推出「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動，高雄市政府觀光局也推薦2條賞螢遊程（2天1夜、3天2夜）和沿線旅宿資訊，讓您省下規劃遊程的時間！

此外針對原民三區(那瑪夏、茂林、桃源)團體旅遊補助計畫(每團補助5,000元)也延長到5月底，觀光局更宣布，旅行社只要4月30日前在週日至週四組團前往那瑪夏旅遊，每團再加碼補助新台幣1,000元，最高可領6,000元，邀請遊客一起走出戶外，吸收山間的芬多精，感受夜間精靈的魅力！

▲賞螢結束後，可到鄰近的六龜寶來、不老溫泉區享受泡湯。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲賞螢結束後，可到鄰近的六龜寶來、不老溫泉區享受泡湯。　圖：高雄市政府觀光局／提供

2022那瑪夏賞螢季 賞螢順道想泡湯樂

「2022那瑪夏賞螢季」上週末熱鬧展開，除了賞螢活動，那瑪夏區公所於瑪雅部落還規劃了部落市集、特色農產及文化小吃等活動，由於賞螢時間主要在晚上6點至8點之間，觀光局建議民眾務必在下午3點前抵達那瑪夏當地先進行在地特色觀光旅遊，晚上賞螢結束後，除入住那瑪夏外，亦可選擇鄰近的六龜、甲仙、杉林、旗山、美濃等東高雄的合法旅宿，例如甲仙、杉林區特色民宿、寶來花賞溫泉公園豪華露營區、不老溫泉區泡湯等，多開一點路，就能發現不一樣的東高雄美景。

▲「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」優惠活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」優惠活動。　圖：高雄市政府觀光局／提供

在那瑪夏結束賞螢行程後，觀光局推薦大家可到六龜寶來、不老溫泉區參加「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」優惠活動，事先電話預約泡湯(預約電話：0965-588790、07-6883088)，加碼送市價800元的體驗遊程，包含植物染蛋DIY、手洗野生愛玉DIY、日作植物染方巾等7大路線行程，限額2000名，還有機會拿到伴手禮，而「寶來野人音樂祭」將於4月2日及3日晚上6點至9點舉行，帶著大家一起HIGH爆六龜山城。

甲仙大啖芋頭美食 暢玩慢旅東高雄

鄰近那瑪夏的甲仙，風土適合芋頭及竹筍生長，是聞名的筍芋之鄉，有芋冰、芋粿、芋酥、芋丸等芋頭創意佳餚，還有清甜可口的筍類料理與極富特色的農特產伴手禮，配合那瑪夏賞螢季活動，當地有9家芋頭冰商家推出消費時並說出通關密語“那瑪夏賞螢去”，就可在活動期間享受買冰棒10送1、買芋冰大盒送1球等優惠，甚至有2間店家推出全品項商品9折優惠。

▲甲仙芋頭及竹筍佳餚大餐聞名全台。　圖：甲仙商圈／提供
▲甲仙芋頭及竹筍佳餚大餐聞名全台。　圖：甲仙商圈／提供

除了賞螢之外，建議可順道體驗東高雄9區的慢活、慢旅、慢食的緩慢氛圍與絕美勝境，像是猶如世外桃源的鍚安山，其聖殿位於至高處，遠眺遠方展開的層層山谷景色壯闊、風景秀麗；另外「平地櫻花」花旗木已於3月在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道、新威森林公園、神威天臺山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境；還有熱鬧滾滾不能錯過的內門宋江陣與總舖師，各路英雄齊聚一較高低，更結合創新街舞表演，帶來嶄新視覺享受；以及知名人氣景點，藤枝國家森林遊樂區也正等待旅人放慢腳步沐浴森濤之內。

▲知名拍照打卡點甲仙貓巷。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲知名拍照打卡點甲仙貓巷。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局溫馨提醒，本次活動由那瑪夏區公所規劃3條賞螢步道，分別為「南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道」，活動各賞螢步道都有總量管制，各步道同時段最多容留2,000人，須購買賞螢券才能進入，由專人引導前進，請賞螢民眾務必遵守不干擾、不捕捉、不傷害(無光害、禁用手電筒)的三不原則，共同友善維護螢火蟲棲地。

▲猶如世外桃源的鍚安山。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲猶如世外桃源的鍚安山。　圖：高雄市政府觀光局／提供

活動資訊：

「那瑪夏賞螢季」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/namasiafirefly

高雄旅遊網 https://khh.travel

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賞螢 步道 觀光

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