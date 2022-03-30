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清明連假賞萬坪薰衣草　九族「紫戀薰衣草季」玩樂園只要750元

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圖：九族文化村／提供
圖：九族文化村／提供

九族文化村萬株花卉盛開。　圖：九族文化村／提供
九族文化村萬株花卉盛開。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明連續四天假期即將展開，此時正逢九族文化村紫戀薰衣草的活動，也推出了花季特價優惠，在四月五日之前享有門票只要750元(原價900元)，還贈送日月潭纜車當日不限次數免費搭乘，民眾也可使用五倍券、國旅券。

九族文化村表示，園區除了安排紫戀三月音樂會的系列節目外，這個時候來到水沙連歐洲花園和西班牙海岸可以看到數萬株的西班牙薰衣草盛開，搭配千紅萬紫的各式園藝草花，盛開的紅彩木修剪成古典矮綠籬，鑲嵌著黃色香堇與紅白四季海棠，再穿錯種著五顏六色的金魚草，大片綠草如茵的草坪上有白色的綿羊裝置和巨型鳥籠可以拍照入境，許多遊客都會搭乘漫遊花園一周的蒸汽小火車，慢慢地欣賞春天時節僅有歐洲貴族獨享的私房花園景緻。

▲九族文化村數萬株的西班牙薰衣草盛開。　圖：九族文化村／提供
▲九族文化村數萬株的西班牙薰衣草盛開。　圖：九族文化村／提供

除了精雕細琢的宮廷花園盛況，大自然渾然天成的森林暮春景色，也在此時與花園爭艷，遊客只要搭上纜車就可以穿越森林如野鳥飛行一般，發現春天的美景，此時日月潭環湖的山巒也競相與春共好，山上一欉一欉的櫟樹開滿了米黃色的花序塗滿樹冠，森林或錯綜散布著更多剛長出新葉嫩芽的鮮綠巨木，從水晶纜車上面看出窗外或是腳下，緩緩的畫過樹梢，近距離的欣賞樹林，近到可以聞到花香。

▲清明連假可規劃踏青賞花。　圖：九族文化村／提供
▲清明連假可規劃踏青賞花。　圖：九族文化村／提供

清明連假之後，南投和日月潭地區的賞螢季也將展開，九族文化村在賞螢季期間(4/1~5/30)，邀請賞螢客安排複合式的賞螢行程，安排白天玩九族、晚上賞螢趣，可以在日月潭多留一天，請跟配合的民宿業者或是在日月潭賞螢季的官方網站取得優惠券，享受九族文化村與賞花特價一樣的門票優惠(下載憑證享特價750元)。

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