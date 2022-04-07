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DON DON DONKI採購攻略！唐吉軻德10個必買精選　初雪曲奇、炸天婦羅蕎麥麵必吃

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
（圖片來源／唐吉軻德官網）
（圖片來源／唐吉軻德官網）

之前許多旅遊日本的朋友都跟小編說唐吉訶德有多好逛！讓當時小編羨慕不已，而2021年終於在熱鬧的西門開幕「唐吉訶德 DON DON DONKI」首店，近期也陸續在忠孝新生開了第二家分店。ReadyGo幫你整理好唐吉訶德西門店與忠孝店必買人氣商品清單！快筆記下來，準備好好大採購吧～

（圖片來源／唐吉軻德FB官網）
（圖片來源／唐吉軻德FB官網）

北海道青華堂 雪花青牛奶巧克力曲奇餅乾

體驗白巧克力融入麵團中的奇妙甜點，青華堂是北海道長万部區菓子店的代表，而雪花青牛奶巧克力曲奇餅是青華堂的第一名作品，之前是在機場和信守店才買的到，現在台灣唐吉軻德也有販售啦～以北海道的雪之紀念品概念製作，雪白剔透像是北海道初雪般，如同北國大地初雪般，濃濃奶香融合巧克力慢慢融化在口中，榮登旅客必買零食第一名之一！

雪花青 牛奶巧克力曲奇餅乾（圖片來源／唐吉軻德官網）
雪花青 牛奶巧克力曲奇餅乾（圖片來源／唐吉軻德官網）

雪花青 牛奶巧克力曲奇餅乾（圖片來源／唐吉軻德官網）
雪花青 牛奶巧克力曲奇餅乾（圖片來源／唐吉軻德官網）

日清咚兵衛炸天婦羅蕎麥麵

說到居家必備口碑泡麵，絕對少不了日清泡麵，而在日清泡麵排行榜中首選就屬炸天婦羅蕎麥麵了。超實在酥脆天婦羅加上新鮮柴魚、丸大豆醬油融合的濃醇湯頭，搭配清爽蕎麥麵口感，是大家來唐吉訶德必買的泡麵之一。

另外，教大家個小撇步，附帶的天婦羅要吃時最後再放進湯裡，口感更酥脆飽滿、麵團中央有個小凹槽，可以加入雞蛋注入熱水，就是一碗「月見蕎麥麵」啦～

日清咚兵衛炸天婦羅蕎麥麵（圖片來源／唐吉軻德官網）
日清咚兵衛炸天婦羅蕎麥麵（圖片來源／唐吉軻德官網）

一蘭特製辣粉罐

台灣人迷愛拉麵讓各大國外拉麵品牌紛紛來台插旗，而一蘭拉麵至今仍是台灣人氣首選餐廳，記得小編第一次吃一蘭就深深愛上湯頭上那特製辣粉，是將整個拉麵畫龍點睛的神奇香料。如今一蘭在唐吉軻德推出獨賣的特製辣粉罐，讓你在居家做任何料理時都能加上一匙，讓料理風味更豐富，享受它帶來的雙重衝擊口感，跟小編一樣特愛一蘭辣粉的千萬別錯過了呀～

一蘭特製辣粉罐（圖片來源／唐吉軻德官網）
一蘭特製辣粉罐（圖片來源／唐吉軻德官網）

北海道白色戀人

告白送禮必備的白色戀人在唐吉軻德就買的到！四十年來以北海道鮮奶製作而成的白巧克力，酥脆美味的口感是許多人去日本搶購的零食，每次逢年過節只要白色戀人一出現，一眨眼就被一掃而空，而現在不出國也可以享受到來自雪國的美味，在台灣唐吉軻德就買的到囉，快跟朋友、同事團購分享，一起在炎炎夏季享受冬季口感吧～

北海道白色戀人（圖片來源／唐吉軻德官網）
北海道白色戀人（圖片來源／唐吉軻德官網）

ORIHIRO Purunto蒟蒻果凍

台人旅遊日本必掃ORIHIRO Purunto蒟蒻果凍，口味多樣且不斷推陳出，天然食材製成吃得安心，連續榮登零食榜首。這款果凍果實感更加MAX，12入各有2種不同口味，簡單撕輕鬆壓剛好是一口的份量，各別包裝更方便攜帶食用，上班上課出門前放在包包裡帶著走，嘴饞直接拿起來吃超幸福呀～

ORIHIRO Purunto蒟蒻果凍蘋果、葡萄（圖片來源／唐吉軻德官網）
ORIHIRO Purunto蒟蒻果凍蘋果、葡萄（圖片來源／唐吉軻德官網）

Calbee 卡樂比 Jagarico（黃油味）

記得卡樂比的薯條三兄弟在台引起的一陣搶購選風嗎，自從1995卡樂比推出了杯桶狀包裝薯條後就深受日本人喜愛，口味多樣，常常一上架就造成SOLDOUT情況，而近幾年來不斷推層出新的風味也被日本讚譽為「日本非吃不可的零食」。

這款由北海道奶油製成的酥脆馬鈴薯條，咬下每口都卡滋卡滋作響超滿足，可愛的包裝在食用時更加方便，不管是行走時、開車中都不擔心傾倒弄髒手的問題！

Calbee 卡樂比 Jagarico（圖片來源／唐吉軻德官網）
Calbee 卡樂比 Jagarico（圖片來源／唐吉軻德官網）

沖繩島辣椒蝦餅

喜歡吃辣的別錯過，大家去沖繩必買的伴手禮辣椒蝦餅在唐吉軻德買的到啦，使用沖繩家家必備香料「沖繩島辣椒」研製，嗆辣適中及獨特香氣深受旅客喜愛，連回購率都超高。薄、香、脆口感讓人完全不下來，獨立包裝也不怕吃不完蝦餅會軟掉或不新鮮的問題喲～

沖繩島辣椒蝦餅（圖片來源／唐吉軻德官網）
沖繩島辣椒蝦餅（圖片來源／唐吉軻德官網）

DEJAVU放肆驚艷睫毛膏

想擁有漫畫般根根分明的睫毛，買DEJAVU黛佳睫毛膏就對了～被譽為「駱駝級睫毛膏」，獨有薄膜配方防水、防皮脂、不易暈染、不易結塊不給妳熊貓眼狀況，細小刷頭一刷馬上展現根根分明的細緻睫毛，給你無敵迷人大電眼，好評不斷讓DEJAVU黛佳睫毛膏一直稱霸日本美妝排行前幾名！

DEJAVU黛佳放肆驚艷睫毛膏（圖片來源／唐吉軻德官網）
DEJAVU黛佳放肆驚艷睫毛膏（圖片來源／唐吉軻德官網）

UNO 新 炭洗顏

夏天即將來臨，到了洗臉護膚非常重要時期，T字部位容易出油的朋友們，推薦資生堂UNO 新 炭洗顏這款清爽控油洗面乳，綿密細緻的泡泡幫你掃除頑固老廢角質、包覆過剩皮脂，徹地清潔吸附肌膚上多餘皮脂髒污，擠出硬幣大小用量就足夠洗淨全臉，深層潔淨不緊繃還你清爽臉蛋，網評都給它4.5顆星的高分外，平易近人價格讓人一次都掃好幾個帶回家～

UNO 新 炭洗顏（圖片來源／唐吉軻德官網）
UNO 新 炭洗顏（圖片來源／唐吉軻德官網）

Kracie肌美精保濕超浸透3D立體面膜

懶人必備保養品Kracie肌美精保濕超浸透3D面膜，添加了膠原蛋白和美人精華液給肌膚達到全面性保護，檸檬萃取將軟化角質層，快速增加皮膚吸收精華液，獨特3D設計更加包覆肌膚不放過任何死角，側邊提拉剪裁達到拉皮效果、中央貼心的凸點方便敷面膜時的校正調整。

給你煥然一新Q彈發亮臉蛋，剩下包裝記得別丟，裏頭殘餘的精華液還可以拿來擦身體局部呦～

Kracie肌美精保濕超浸透3D立體面膜（圖片來源／唐吉軻德官網）
Kracie肌美精保濕超浸透3D立體面膜（圖片來源／唐吉軻德官網）

延伸閱讀>>【2022旅行必備品清單】8樣實用小物推薦！後疫情時代的旅行打包小秘訣

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北海道 巧克力 泡麵

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