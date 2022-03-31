玩沙、滑草、餵動物！ 台灣「南部親子農場」溜小孩一日遊程必看這篇

台灣南部郊區有許多佔地寬敞、消費平價、規劃豐富有趣設施的親子農場，讓大孩子自由跑跳，幼兒童也能學習觀察與探索未知的樂趣；各座親子農場主打特色不一，有的廣設遊憩教具，有的強調友善生態與動植物互動，不過相同的都是親子農場園區均保留南台灣綠意與陽光的自然風貌，逢假期時，總讓許多爸媽帶著孩子驅車慕名前來，享受愉悅的休閒時光。





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雲林古坑親子必玩景點鹿營親子農場｜玩沙戲水滑草的兒童設施大本營





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雲林古坑鹿營親子農場匯聚了目前時下當紅的親子農場設施，包含滑草區、沙坑池、戲水池、釣玩具魚池、溜滑梯、小火車和氣墊城堡，都是無需額外加收費用，同時也貼心為年輕家長設計的網美造景：三角帳篷、貨櫃屋和落羽松林，滿足爸媽的拍照慾望；當然了，親手餵食小動物的小動物互動區，也是園區一大熱門亮點唷！

※大人門票150元、12歲以下小孩門票100元，均可折抵園內消費50元，包含兌換餵食動物的飼料。





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嘉義中埔親子必玩景點綠盈牧場｜全台獨家的動物趣味活動





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位於嘉義郊區，占地五公頃的綠盈牧場，是一間融合牧場畜牧環境的親子農場，一入園就能迎來廣大草原和淡淡牧草香，大小孩子各自領了飼料前去餵食乳牛、兔子、山豬和迷你馬等可愛動物，園區更規畫多項獨特的親子遊樂設施如加拿大手搖船、獨木舟和賞蝶屋，同時還有假日限定的乳牛擠ㄋㄟㄋㄟ體驗和全台唯一的每天三場鵝媽媽賽跑趣味競賽，讓小孩可以跑跳好好放電，大人放風悠閒玩上一整天都沒問題。





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台南新化親子必玩景點大坑休閒農場｜跟著雞群鴿群到處逛大街





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由三代同堂共同經營的休閒農場，以土雞舍、有機菜園和小動物互動區規畫為主的大坑休閒農場，不但可以帶孩子入園踏青、賞花、用餐、SPA、也有規劃小木屋住宿，散步園區之中，時不時還能遇見母雞帶小雞逛大街、白鴿覓食閒晃的場景，少了柵欄與圍籬，父母可以引導孩子觀察動物的一舉一動，增進自身對動物的行為素養，而後山健行步道和體能訓練場，則是相當適合國小以上的大朋友挑戰。





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高雄親子必玩景點淨園農場｜跟爸媽窩在懶骨頭沙發聽草地音樂會





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擁有遼闊的觀機坪視野、南洋花叢造景風格的淨園休閒農場，是一座適合帶著孩子認識飛機的好所在，園區也有規劃讓孩子放電玩樂的遊憩設施如沙坑區、餵魚區、小火車和超大型長頸鹿溜滑梯，近期更在草地周圍增設懶骨頭沙發和歐式野餐營帳，逢周末舞台區不定時有表演活動！





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屏東恆春親子必玩景點墾丁鹿境｜現代文青風的梅花鹿公園





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你知道日本奈良梅花鹿愛吃米餅，墾丁鹿境的梅花鹿則很愛吃紅蘿蔔和地瓜嗎？鄰近恆春老城的墾丁鹿境，擁有自己的梅花鹿農場，不只是設置飼養與休息空間，更有梅花鹿母鹿專屬待產室，除此之外，園區亦相當注重遊客與梅花鹿的互動，入園時會由工作人員仔細講解梅花鹿習性，盡量降低遊客不經意驚嚇梅花鹿的舉動，也因此墾丁鹿境的梅花鹿都特別親人，相當討喜。





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延伸閱讀：主打遊憩設施的台灣南部親子農場，溜小孩一日遊程看這篇！

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