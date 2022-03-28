小人國限時「18歲以下只要199元」！加碼送100元購物金，留言再抽「無限暢玩」

「2022澎湖國際海上花火節」迎來20週年，除了有例行的上夜空煙火秀和表演活動外，今年澎湖縣政府加碼推出「花火20陪你遊行」與延伸三座離島（七美、望安與吉貝）的煙火實施，預計將帶來可觀的觀光收入，許多旅遊平台業者紛紛推出機加酒套裝行程，最便宜一人免7000元。UDN小編特地整理3大旅遊平台套裝行程，快一起來瞧瞧吧！

2022-03-25 11:31