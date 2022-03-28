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小人國限時「18歲以下只要199元」！加碼送100元購物金，留言再抽「無限暢玩」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友heroskill授權 圖右／小人國官網
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繼先前劍湖山世界推身分證中3碼99元爽玩樂園後，小人國也推出超狂優惠啦，憑身分證只要未滿18歲，即可199元爽玩樂園，還可獲得免費100元購物金折抵餐飲商店喔，大朋友小朋友快揪團玩起來！

圖／小人國官網
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小人國一直是許多孩童與大小朋友的最愛，過去也時常推出優惠吸引消費者購票，今年因應即將到來的兒童節暨清明節連續假期，特地推出連假限定超狂優惠，只要4月2日至4月5日至小人國購票入場，憑身份證18歲以下只要199元，不僅如此，還可獲得面額100元的購物金，園內的商品店與餐飲店等都可以折抵，惟蔣府宴不適用。值得一提的是，現在到小人國臉書粉專留言，即可有機會免費抽2022年5月無限暢遊小人國喔。

圖／小人國官網
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另外，台北兒童樂園也推出優惠，只要4月2日至4月5日，全國國小兒童持有「2022臺北兒童月活動造型扇」或相關證明文件，兒童及同行1人陪同家長，即可免費入園，或是一次購買2張一日樂FUN券，第2張即可享半價100元之優惠價。連假大小朋友一起Fun遊樂園囉。

圖／小人國官網
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