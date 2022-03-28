一起喝杯茶！ 搭貓纜「走靜貓空」品茗享茶餐4月登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年「走靜貓空」第一場主題活動「臺北貓空茶會」由臺北市觀光傳播局主辦，將在4月16日（六）及4月23日（六）登場，活動共計4場，每場限量250個席位，特惠套票限量開賣中，歡迎喜愛品茗和嚮往山林的朋友報名參加。

貓空茶會為臺北市最大型的戶外茶會，去年首度舉辦即邀請全臺百位茶道藝術家共同參與，為一千位來自各地的好朋友奉茶，活動別開生面，廣受好評。

▲專業茶師與民眾對話交流，分享喝茶禮儀及品茗知識。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「臺北貓空茶會」將於今日上午10時開放線上購票，茶席票券原價1,620元，將以超值53折優惠價860元販售，套票內容整合了貓空纜車單程票、品茗席次及在地風味茶餐券。

今年大會準備四款茶品：木柵鐵觀音、鐵觀音紅茶、包種茶及茶師私房茶，民眾可於露天茶席與設席的專業茶師對話交流，學習喝茶禮儀、品茗知識，感受茶師奉茶的用心及茶道藝術內涵。觀傳局更為報名民眾準備加碼好禮―限量「走靜貓空」品茗杯（含杯套），民眾品茗後，還能在貓空餐廳品嚐以茶入菜的在地風味餐，佐以貓空風光景緻，享受悠遊慢活的一天。

貓空茶會最吸引民眾的就是設置在茶園中、步道邊、棧道旁、楓樹林下的茶席，在山明水秀的戶外茶席享用盞盞好茶，氛圍有別於在茶藝館內喝茶，更不同於日常手搖茶飲。

臺北市政府觀傳局邀請民眾和親友或愛好品茗的茶友共席，沉浸在專業茶師所設計的精緻茶席中，一面細說木柵鐵觀音的故事，一面吸收山林芬多精，並享用在地美味茶餐，留下愜意的難忘回憶。

「臺北貓空茶會」https://funpass.travel.taipei/tour/N3nj

「走靜貓空」 https://maokong.travel.taipei

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