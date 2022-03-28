桃花心木林道美景來襲　國旅券最後衝刺「購茂林」再抽電輔自行車

符合「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動條件的民眾可至指定地點兌換摸彩券及特色小禮(圖為兌換點之一的六龜聚寶來景觀休憩餐飲)。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局於去年發行240萬多張國旅券，使用期限至111年4月30日，為振興國內旅遊，茂林國家風景區管理處特別推出「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動，號召手中還有國旅券的民眾們趕緊趁這段時間到高雄市或屏北三鄉「晚鳥衝刺購茂林」，出遊消費抽好禮！

民眾自111年3月24日起至111年4月30日，凡使用國旅券於高雄市及屏北三鄉(屏東縣三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉)消費，每滿1,000元即可憑發票或收據等消費憑證，至指定地點兌換「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」摸彩券1張，最大獎為捷安特電動輔助自行車，另外還有精品等級的手工陶藝杯盤組與琉璃珠餐具組等不同獎項，就等幸運兒來把好禮帶回家。

▲高雄市六龜區新威森林公園的桃花心木林道落葉期吸引許多遊客搶拍美照。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，自去年底至今年三月，茂林正值紫斑蝶賞蝶季，加上山那邊市集、原森茶席等多元豐富的活動，前來茂林國家風景區的遊客非常熱絡，接下來3月26、27日即將於屏東三地門地磨兒藝術公園舉辦「KELU夜山星空音樂會」。高雄六龜除了花旗木花季將至，新威森林公園的桃花心木林道也到了一片金黃浪漫的落葉期，4月南橫公路全線通車更將帶來便利的交通，歡迎民眾趁這個機會多來高雄及屏北三鄉旅遊。

▲茂管處推出「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動，鼓勵民眾使用國旅券於高雄市及屏北三鄉旅遊消費！ 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動摸彩券兌換地點包含高雄國際機場旅客服務中心、高鐵左營站旅遊服務中心、高雄火車站旅遊服務中心、新威遊客中心、茂林遊客中心、禮納里遊客中心、聚寶來景觀休憩餐飲、美崙山溫泉山莊等8個地點，符合兌換資格的民眾可擇任一地點，出示國旅券已消費的電子憑證畫面及消費店家開立的發票或收據兌換摸彩券，消費金額越高，可兌換的摸彩券越多張，中獎機率越高，千萬要把握最後的國旅券晚鳥好康衝刺！

活動資訊：

茂管處官網 www.maolin-nsa.gov.tw

茂管處粉絲專頁 www.facebook.com/Fun.Maolin

高雄及屏北三鄉國旅券配合商家名單 https://1000.taiwan.net.tw/VoucherShopList.aspx

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野