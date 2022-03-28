快訊

北市3本土個案足跡曝光 曾去士林市場、內湖SPA館、屈臣氏

威爾史密斯一巴掌震驚好萊塢 名導轟 「他的藉口是坨屎」

桃花心木林道美景來襲　國旅券最後衝刺「購茂林」再抽電輔自行車

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：茂林國家風景區管理處／提供
圖：茂林國家風景區管理處／提供

符合「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動條件的民眾可至指定地點兌換摸彩券及特色小禮(圖為兌換點之一的六龜聚寶來景觀休憩餐飲)。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
符合「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動條件的民眾可至指定地點兌換摸彩券及特色小禮(圖為兌換點之一的六龜聚寶來景觀休憩餐飲)。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局於去年發行240萬多張國旅券，使用期限至111年4月30日，為振興國內旅遊，茂林國家風景區管理處特別推出「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動，號召手中還有國旅券的民眾們趕緊趁這段時間到高雄市或屏北三鄉「晚鳥衝刺購茂林」，出遊消費抽好禮！

民眾自111年3月24日起至111年4月30日，凡使用國旅券於高雄市及屏北三鄉(屏東縣三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉)消費，每滿1,000元即可憑發票或收據等消費憑證，至指定地點兌換「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」摸彩券1張，最大獎為捷安特電動輔助自行車，另外還有精品等級的手工陶藝杯盤組與琉璃珠餐具組等不同獎項，就等幸運兒來把好禮帶回家。

▲高雄市六龜區新威森林公園的桃花心木林道落葉期吸引許多遊客搶拍美照。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲高雄市六龜區新威森林公園的桃花心木林道落葉期吸引許多遊客搶拍美照。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，自去年底至今年三月，茂林正值紫斑蝶賞蝶季，加上山那邊市集、原森茶席等多元豐富的活動，前來茂林國家風景區的遊客非常熱絡，接下來3月26、27日即將於屏東三地門地磨兒藝術公園舉辦「KELU夜山星空音樂會」。高雄六龜除了花旗木花季將至，新威森林公園的桃花心木林道也到了一片金黃浪漫的落葉期，4月南橫公路全線通車更將帶來便利的交通，歡迎民眾趁這個機會多來高雄及屏北三鄉旅遊。

▲茂管處推出「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動，鼓勵民眾使用國旅券於高雄市及屏北三鄉旅遊消費！　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲茂管處推出「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動，鼓勵民眾使用國旅券於高雄市及屏北三鄉旅遊消費！　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處「Good Maolin 購茂林‧國旅券加碼抽」活動摸彩券兌換地點包含高雄國際機場旅客服務中心、高鐵左營站旅遊服務中心、高雄火車站旅遊服務中心、新威遊客中心、茂林遊客中心、禮納里遊客中心、聚寶來景觀休憩餐飲、美崙山溫泉山莊等8個地點，符合兌換資格的民眾可擇任一地點，出示國旅券已消費的電子憑證畫面及消費店家開立的發票或收據兌換摸彩券，消費金額越高，可兌換的摸彩券越多張，中獎機率越高，千萬要把握最後的國旅券晚鳥好康衝刺！

活動資訊：

茂管處官網 www.maolin-nsa.gov.tw

茂管處粉絲專頁 www.facebook.com/Fun.Maolin

高雄及屏北三鄉國旅券配合商家名單 https://1000.taiwan.net.tw/VoucherShopList.aspx

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 市集 觀光

延伸閱讀

國旅券好康加碼　4/30前成功抵用國旅券再抽最大獎Gogoro

手上國旅券還沒用嗎？ 參山國家風景處再推好康優惠

4月底前將國旅券用觀光 有機會將最大獎Gogoro騎回家

搶國旅券晚鳥旅遊潮 茂管處加碼抽捷安特電動自行車

相關新聞

小人國限時「18歲以下只要199元」！加碼送100元購物金，留言再抽「無限暢玩」

繼先前劍湖山世界推身分證中3碼99元爽玩樂園後，小人國也推出超狂優惠啦，憑身分證只要未滿18歲，即可199元爽玩樂園，還可獲得免費100元購物金折抵餐飲商店喔，大朋友小朋友快揪團玩起來！

營造輕奢超市新風潮！全家便利商店聯手企劃團隊Five Metal Shop打造「FamiSuper」，人氣霜淇淋設計也極簡轉身

全家找上國內知名企劃團隊Five Metal Shop合作，創立於2012年的FMS在企劃、設計、商品開發等服務上均有過人本事，並長年協助各大品牌及傳產轉型，這兩個充滿想法的單位聯手，果然繳出一張出色成績單。

100元「無限免費入園」爽玩2天！全台唯一國際級海洋樂園 兒童節連假優惠＋4月買1送1

兒童節連假準備放電！全台唯一國際級海洋主題樂園「花蓮遠雄海洋公園」4月推出3大限時優惠，其中最狂莫過於4/2至4/5期間，三至六歲孩童獨享的「100元優惠」連玩2天特價，另有截至4月不限票種買一天送一

16年飯店熄燈！新竹福泰：租約到期，仍會尋新址拓點

福泰飯店集團旗下的新竹福泰商務飯店，剛剛發出聲明指出，由於飯店租賃合約至111年5月31日，將結束營業，飯店住房服務至1...

12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

四月份最令人期待的兒童、清明連假好想出遊！面對疫情相對空曠也是孩童最愛的「遊樂園」成為親子首選，各大樂園趁此推出門票優惠及主打「孩童免費」。其中，六福村、西湖渡假村祭出12歲以下兒童免費入園、義大遊樂

「澎湖花火節」3天2夜機加酒最低免7000元！3大平台優惠一次看，早鳥再贈Buffet、機車與船票

「2022澎湖國際海上花火節」迎來20週年，除了有例行的上夜空煙火秀和表演活動外，今年澎湖縣政府加碼推出「花火20陪你遊行」與延伸三座離島（七美、望安與吉貝）的煙火實施，預計將帶來可觀的觀光收入，許多旅遊平台業者紛紛推出機加酒套裝行程，最便宜一人免7000元。UDN小編特地整理3大旅遊平台套裝行程，快一起來瞧瞧吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。