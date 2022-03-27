滿山開滿柚子花海 花蓮瑞穗「柚花季」飄香登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】每年3月到4月是柚花盛開的季節，花蓮鶴岡村整座後山頭皆開滿柚子花，濃郁的花香隨著山風流入瑞穗，為純樸的瑞穗鄉帶來難得的浪漫氣息！
為響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）SDGs 17項指標，花蓮縣政府今年持續辦理愛戀花蓮健走活動，繼元旦七星潭健走後，再次進行第二場次瑞穗柚花健走活動，邀請鄉親一起漫步柚花林海鄉道，沿途欣賞農村美景，品味在地特色農產的補給，以及感受清新的柚花飄香，體驗在地生活與生態旅遊。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮最美麗的賽道在太魯閣峽谷馬拉松，最香的賽道在充滿柚香的瑞穗鄉，歡迎全臺鄉親來到花蓮，親身體驗在地的好山好水好空氣。此外，更感謝瑞穗鄉農會用心協助在地文旦柚改良、生產與銷售的品質管控，農會採用的文旦柚糖度檢測設備，讓消費者安心選購顆顆優質的花蓮文旦。
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