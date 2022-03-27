快訊

一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

滿山開滿柚子花海　花蓮瑞穗「柚花季」飄香登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
漫步花蓮柚花香，享受生態探索之樂。　圖：花蓮縣政府新聞科／提供
漫步花蓮柚花香，享受生態探索之樂。　圖：花蓮縣政府新聞科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年3月到4月是柚花盛開的季節，花蓮鶴岡村整座後山頭皆開滿柚子花，濃郁的花香隨著山風流入瑞穗，為純樸的瑞穗鄉帶來難得的浪漫氣息！

為響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）SDGs 17項指標，花蓮縣政府今年持續辦理愛戀花蓮健走活動，繼元旦七星潭健走後，再次進行第二場次瑞穗柚花健走活動，邀請鄉親一起漫步柚花林海鄉道，沿途欣賞農村美景，品味在地特色農產的補給，以及感受清新的柚花飄香，體驗在地生活與生態旅遊。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮最美麗的賽道在太魯閣峽谷馬拉松，最香的賽道在充滿柚香的瑞穗鄉，歡迎全臺鄉親來到花蓮，親身體驗在地的好山好水好空氣。此外，更感謝瑞穗鄉農會用心協助在地文旦柚改良、生產與銷售的品質管控，農會採用的文旦柚糖度檢測設備，讓消費者安心選購顆顆優質的花蓮文旦。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 農村 馬拉松

延伸閱讀

不是停電 Earth Hour花蓮今晚與世界一起關燈1小時

6.6強震震垮玉里文健站涼亭 花蓮檢警廉追查是否涉弊

花蓮寄養家庭老化 縣府放寬單身、單親、專業人士參與

清明連假花蓮訂房率8成5 旅宿觀光業推多項兒童節優惠

相關新聞

100元「無限免費入園」爽玩2天！全台唯一國際級海洋樂園 兒童節連假優惠＋4月買1送1

兒童節連假準備放電！全台唯一國際級海洋主題樂園「花蓮遠雄海洋公園」4月推出3大限時優惠，其中最狂莫過於4/2至4/5期間，三至六歲孩童獨享的「100元優惠」連玩2天特價，另有截至4月不限票種買一天送一

16年飯店熄燈！新竹福泰：租約到期，仍會尋新址拓點

福泰飯店集團旗下的新竹福泰商務飯店，剛剛發出聲明指出，由於飯店租賃合約至111年5月31日，將結束營業，飯店住房服務至1...

12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

四月份最令人期待的兒童、清明連假好想出遊！面對疫情相對空曠也是孩童最愛的「遊樂園」成為親子首選，各大樂園趁此推出門票優惠及主打「孩童免費」。其中，六福村、西湖渡假村祭出12歲以下兒童免費入園、義大遊樂

「澎湖花火節」3天2夜機加酒最低免7000元！3大平台優惠一次看，早鳥再贈Buffet、機車與船票

「2022澎湖國際海上花火節」迎來20週年，除了有例行的上夜空煙火秀和表演活動外，今年澎湖縣政府加碼推出「花火20陪你遊行」與延伸三座離島（七美、望安與吉貝）的煙火實施，預計將帶來可觀的觀光收入，許多旅遊平台業者紛紛推出機加酒套裝行程，最便宜一人免7000元。UDN小編特地整理3大旅遊平台套裝行程，快一起來瞧瞧吧！

2022旅遊必備「8樣實用小物」　疫情下國內旅行也能安全又輕鬆！

即使全球疫情沒有完全結束，台灣優秀的防疫規範與政策讓國內疫情處於相對穩定的狀態，讓旅人們依然能在這些不能出國的日子，走訪國內旅遊滿足那悶壞的心靈，而你是否也總是在整理行李時不知如何下手？或是即使行李箱或旅行袋塞滿了物品，抵達目的地卻又發現有什麼東西少帶呢？ReadyGo為了讓大家可以更舒適、輕便出門旅行，整理出在疫情之下的國內小旅行必備的8樣小物！

兒童節最強放風攻略！暢玩「小人國」周邊6景點　吃遍三坑老街、在大草原野餐

udn走跳旅遊／YUKI 大家都在問兒童節有沒有推薦的景點呢？有呀，最近我朋友就帶小孩去小人國玩，他們也說很推薦。小人國真的是許多人的經典童年回憶景點，即然現在不能出國，那來小人國環遊世界也不錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。