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100元「無限免費入園」爽玩2天！全台唯一國際級海洋樂園 兒童節連假優惠＋4月買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

兒童節連假準備放電！全台唯一國際級海洋主題樂園「花蓮遠雄海洋公園」4月推出3大限時優惠，其中最狂莫過於4/2至4/5期間，三至六歲孩童獨享的「100元優惠」連玩2天特價，另有截至4月不限票種買一天送一天、設籍宜花東民眾699元好康，讓一家人省錢開玩。

遠雄海洋公園4月推出兒童節優惠。圖／遠雄海洋公園官網
遠雄海洋公園4月推出兒童節優惠。圖／遠雄海洋公園官網

花蓮遠雄海洋公園推出限時4天兒童節活動，只要為民國104/1/1至108/4/5出生的孩童，現場購票出示身分證或健保卡等證件，即享100元優惠價，還能加碼隔日免費入園，連續兩天都能無限重複入場暢玩全園區。而截至4/30只要至官網線上購買遊園票券，還可享有任一票種買一天，再送一天好康，爽玩2日更過癮。

海洋公園餵食秀示意圖。圖／花蓮遠雄海洋公園提供
海洋公園餵食秀示意圖。圖／花蓮遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園最新娛樂設施登場。圖／遠雄海洋公園官網
遠雄海洋公園最新娛樂設施登場。圖／遠雄海洋公園官網

此外，設籍宜蘭、花蓮、台東，身分證為G、U、V開頭的民眾，截至6/30出示證件現場購票，也享699元優惠。花蓮遠雄海洋公園共有8大主題區，今年更斥資千萬打造全新娛樂設施，讓大小朋友能夠更陶醉於海洋嘉年華，另有4月開跑的「親親美人魚」預約制體驗活動，手刀筆記起來4月必玩！

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