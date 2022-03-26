國旅券好康加碼　4/30前成功抵用國旅券再抽最大獎Gogoro

國旅券使用期限將於今年4月30日截止，為宣導中獎民眾充分善用政府美意出遊，持續推動國民旅遊市場加溫，交通部觀光局25日辦理「國旅券用起來 大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷以及國旅券抽大獎活動，民眾只要於4月30日前成功抵用國旅券就有機會將最大獎Gogoro騎回家！另外各國家風景區管理處與鄰近觀光圈攜手，整合資源共推轄區旅遊，推出諸多優惠及加碼伴手禮，讓民眾有玩又有拿。

交通部觀光局局長張錫聰、行政院交通部主任秘書黃荷婷與13位風管處代表、11位各大旅遊公協會理事長或代表、喔熊組長、六福村吉祥物、劍湖山吉祥物合影。(圖∕交通部觀光局提供)

國旅券使用期限將於今年4月30日截止，為宣導中獎民眾充分善用政府美意出遊，持續推動國民旅遊市場加溫，交通部觀光局今（25日）辦理「國旅券用起來 大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷以及國旅券抽大獎活動，民眾只要於4月30日前成功抵用國旅券就有機會將最大獎Gogoro騎回家！另外各國家風景區管理處與鄰近觀光圈攜手，整合資源共推轄區旅遊，推出諸多優惠及加碼伴手禮，讓民眾有玩又有拿。

行政院交通部主任秘書黃荷婷模擬抽出加碼抽獎活動最大獎–Gogoro。(圖∕交通部觀光局提供)

交通部主任秘書黃荷婷表示，交通部觀光局推出國旅券刺激消費，就是希望全方位振興觀光產業。實際上，「國旅券」的價值不只票面上的1,000元，因為相關觀光產業都推出了折扣優惠吸引旅客，加上觀光局和觀光遊樂業、旅宿業者分別推出的最後抽獎等加碼活動，又讓國旅券變成了抽獎券！

交通部觀光局局長張錫聰、行政院交通部主任秘書黃荷婷與11位各大旅遊公協會理事長或代表合影。(圖∕交通部觀光局提供)。(圖∕交通部觀光局提供)

交通部觀光局局長張錫聰指出，目前國旅券使用率已經過半，經統計資料顯示國旅券所創造的加乘效益約為3.57倍，國旅券在旅遊消費者與業者間創造雙贏，讓消費者優惠多，也讓觀光產值有所提升。

六福村吉祥物哈比+哈妮熱舞，炒熱氣氛。(圖∕交通部觀光局提供)

有別於觀光產業各自加碼抽獎活動，觀光局3月25日宣布的加碼抽獎活動，不受限於民眾消費選項，不論把國旅券用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠，只要在4月底前用掉國旅券，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄。獎項包括首獎Gogoro VIVA XL BELT、「鳴日號」花東三日遊等，總市值超過60萬元的多項好禮。加碼大獎預計在5月10日與觀光遊樂業的百萬大獎一同抽出，提醒民眾把握最後37天使用國旅券折抵消費，呼朋引伴春遊趣。

更多優惠方案詳見交通部觀光局國旅券好康再加碼活動專區：https://1000.taiwan.net.tw/OtherDiscount.aspx

國旅券第二波加碼活動抽獎獎項：

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202567