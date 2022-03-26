快訊

連2天增4確診！林右昌宣布 長照及醫療機構即起至4月1日禁探病

國旅券好康加碼　4/30前成功抵用國旅券再抽最大獎Gogoro

欣傳媒 / 欣傳媒

國旅券使用期限將於今年4月30日截止，為宣導中獎民眾充分善用政府美意出遊，持續推動國民旅遊市場加溫，交通部觀光局25日辦理「國旅券用起來　大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷以及國旅券抽大獎活動，民眾只要於4月30日前成功抵用國旅券就有機會將最大獎Gogoro騎回家！另外各國家風景區管理處與鄰近觀光圈攜手，整合資源共推轄區旅遊，推出諸多優惠及加碼伴手禮，讓民眾有玩又有拿。

交通部觀光局局長張錫聰、行政院交通部主任秘書黃荷婷與13位風管處代表、11位各大旅遊公協會理事長或代表、喔熊組長、六福村吉祥物、劍湖山吉祥物合影。(圖∕交通部觀光局提供)

國旅券使用期限將於今年4月30日截止，為宣導中獎民眾充分善用政府美意出遊，持續推動國民旅遊市場加溫，交通部觀光局今（25日）辦理「國旅券用起來　大獎跟著來」宣傳記者會，宣布相關加碼促銷以及國旅券抽大獎活動，民眾只要於4月30日前成功抵用國旅券就有機會將最大獎Gogoro騎回家！另外各國家風景區管理處與鄰近觀光圈攜手，整合資源共推轄區旅遊，推出諸多優惠及加碼伴手禮，讓民眾有玩又有拿。

行政院交通部主任秘書黃荷婷模擬抽出加碼抽獎活動最大獎–Gogoro。(圖∕交通部觀光局提供)

交通部主任秘書黃荷婷表示，交通部觀光局推出國旅券刺激消費，就是希望全方位振興觀光產業。實際上，「國旅券」的價值不只票面上的1,000元，因為相關觀光產業都推出了折扣優惠吸引旅客，加上觀光局和觀光遊樂業、旅宿業者分別推出的最後抽獎等加碼活動，又讓國旅券變成了抽獎券！

交通部觀光局局長張錫聰、行政院交通部主任秘書黃荷婷與11位各大旅遊公協會理事長或代表合影。(圖∕交通部觀光局提供)。(圖∕交通部觀光局提供)

交通部觀光局局長張錫聰指出，目前國旅券使用率已經過半，經統計資料顯示國旅券所創造的加乘效益約為3.57倍，國旅券在旅遊消費者與業者間創造雙贏，讓消費者優惠多，也讓觀光產值有所提升。

六福村吉祥物哈比+哈妮熱舞，炒熱氣氛。(圖∕交通部觀光局提供)

有別於觀光產業各自加碼抽獎活動，觀光局3月25日宣布的加碼抽獎活動，不受限於民眾消費選項，不論把國旅券用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠，只要在4月底前用掉國旅券，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄。獎項包括首獎Gogoro VIVA XL BELT、「鳴日號」花東三日遊等，總市值超過60萬元的多項好禮。加碼大獎預計在5月10日與觀光遊樂業的百萬大獎一同抽出，提醒民眾把握最後37天使用國旅券折抵消費，呼朋引伴春遊趣。

更多優惠方案詳見交通部觀光局國旅券好康再加碼活動專區https://1000.taiwan.net.tw/OtherDiscount.aspx

國旅券第二波加碼活動抽獎獎項：

【延伸閱讀】﹥「國旅券用起來　大獎跟著來」系列專題【2022國旅券懶人包】你使用了嗎？觀光業倒數衝刺加碼優惠國旅券主題樂園加碼優惠 一張全家暢玩遊樂園、百萬現金抽獎！

====================

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202567

觀光工廠 吉祥物 六福村

延伸閱讀

手上國旅券還沒用嗎？ 參山國家風景處再推好康優惠

4月底前將國旅券用觀光 有機會將最大獎Gogoro騎回家

國旅券不延長只能用到4月30日 觀光局曝沒用完規畫

國旅券4月30日到期還有一半人沒用 觀光局宣布抽獎加碼

相關新聞

100元「無限免費入園」爽玩2天！全台唯一國際級海洋樂園 兒童節連假優惠＋4月買1送1

兒童節連假準備放電！全台唯一國際級海洋主題樂園「花蓮遠雄海洋公園」4月推出3大限時優惠，其中最狂莫過於4/2至4/5期間，三至六歲孩童獨享的「100元優惠」連玩2天特價，另有截至4月不限票種買一天送一

16年飯店熄燈！新竹福泰：租約到期，仍會尋新址拓點

福泰飯店集團旗下的新竹福泰商務飯店，剛剛發出聲明指出，由於飯店租賃合約至111年5月31日，將結束營業，飯店住房服務至1...

12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

四月份最令人期待的兒童、清明連假好想出遊！面對疫情相對空曠也是孩童最愛的「遊樂園」成為親子首選，各大樂園趁此推出門票優惠及主打「孩童免費」。其中，六福村、西湖渡假村祭出12歲以下兒童免費入園、義大遊樂

「澎湖花火節」3天2夜機加酒最低免7000元！3大平台優惠一次看，早鳥再贈Buffet、機車與船票

「2022澎湖國際海上花火節」迎來20週年，除了有例行的上夜空煙火秀和表演活動外，今年澎湖縣政府加碼推出「花火20陪你遊行」與延伸三座離島（七美、望安與吉貝）的煙火實施，預計將帶來可觀的觀光收入，許多旅遊平台業者紛紛推出機加酒套裝行程，最便宜一人免7000元。UDN小編特地整理3大旅遊平台套裝行程，快一起來瞧瞧吧！

2022旅遊必備「8樣實用小物」　疫情下國內旅行也能安全又輕鬆！

即使全球疫情沒有完全結束，台灣優秀的防疫規範與政策讓國內疫情處於相對穩定的狀態，讓旅人們依然能在這些不能出國的日子，走訪國內旅遊滿足那悶壞的心靈，而你是否也總是在整理行李時不知如何下手？或是即使行李箱或旅行袋塞滿了物品，抵達目的地卻又發現有什麼東西少帶呢？ReadyGo為了讓大家可以更舒適、輕便出門旅行，整理出在疫情之下的國內小旅行必備的8樣小物！

兒童節最強放風攻略！暢玩「小人國」周邊6景點　吃遍三坑老街、在大草原野餐

udn走跳旅遊／YUKI 大家都在問兒童節有沒有推薦的景點呢？有呀，最近我朋友就帶小孩去小人國玩，他們也說很推薦。小人國真的是許多人的經典童年回憶景點，即然現在不能出國，那來小人國環遊世界也不錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。