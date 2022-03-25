12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

四月份最令人期待的兒童、清明連假好想出遊！面對疫情相對空曠也是孩童最愛的「遊樂園」成為親子首選，各大樂園趁此推出門票優惠及主打「孩童免費」。其中，六福村、西湖渡假村祭出12歲以下兒童免費入園、義大遊樂世界12歲以下兒童1元暢遊；劍湖山世界則是身分證對中「1、5、7」享票價優惠99元起，民眾可好好計畫經濟實惠玩一波！

雲仙樂園

12歲以下兒童、當日壽星皆110元

兒童節連假4日，12歲以下兒童纜車入園門票半票110元(原價150元)，約73折入園，4月2日至4月5日當日壽星纜車入園門票半票110元(原價220元)5折入園。

六福村主題遊樂園

限時全民7折，12歲以下免費

六福村主題遊樂園於兒童節連假4月2日至4月5日一連4天、招待未滿12歲兒童免費入園，凡出生日期為2010年4月3日以後者，即符合免費資格。此外，大人也全面享全民學童價優惠699元(原價999元)，一口氣現省300元。 圖／六福村提供

小人國主題樂園

搭新竹客運公共運輸優惠門票特價450元

小人國於清明連假期間4月2日至4月5日，搭配公共運輸優惠，憑「新竹客運」乘車至小人國之購票證明並於現場購買小人國門票享特價450元(原價850元)，憑證上的抵達站須為小人國，每張憑證限購買乙張優惠門票。 圖／小人國主題遊樂園提供

小叮噹科學主題樂園

兒童票、大眾運輸優惠皆350元

小叮噹科學主題樂園4月2日至4月5日，推全票優惠380元(原價500元)、兒童票優惠350元，未滿三歲孩童免費入園。同步推公共運輸票價優惠，憑任一大眾運輸之乘車購票證明，享門票優惠價350元，每張乘車購票證明限購一張優惠門票。 圖／小叮噹科學主題樂園提供

西湖渡假村

12歲以下兒童免費(需搭配一位購票成人)。

香格里拉樂園

4月2日至4月5日清明連續假日門票200元(原價360元)，約55折入園。

劍湖山

身分證字號對中1、5、7，三碼享最低門票價99元

劍湖山因應兒童節連假推出超殺優惠，4月2日至4月5日只要身分證字號1、5、7三碼全中，即享最低門票價99元，若中兩碼則有299元優惠，只中一碼也能有半價折扣450元，一次爽玩水陸雙設施。 圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園

全民童樂一口價只要599元

麗寶樂園在兒童節推出全民童樂一口價只要599元，再加碼贈送100元抵用券，還有憑入園手章搭乘全台最大天空之夢摩天輪再省100元優惠價，讓家長荷包省滿滿，4月2日至4月5日更安排小朋友最愛的YOYO家族見面會。 圖／麗寶樂園提供

頑皮世界

4月2日至4月5日入園可享兩人同行799元優惠(原價960元)。 圖／頑皮世界提供

義大遊樂世界

12歲以下只要1元入園，13歲以上特價580元

義大遊樂世界4月1日到4月5日連假期間、12歲以下兒童入園只要1元，13歲以上特價580元。現場除了有大型積木拼成的義大吉祥物可合照，粉絲專頁還推出「找出屬於你的兒童節」活動，連假期間每日前100名遊客只要在園區內與3座用積木打造的吉祥物拍照打卡，上傳粉絲專頁即可兌換限量好禮。 圖／義大遊樂世界提供

花蓮遠雄海洋公園

3~6歲入園只要100元，加碼買一天送一天

花蓮遠雄海洋公園因應連假，4月2日至4月5日推「3~6歲 佰元童樂會」優惠方案，3~6歲兒童(104/01/01~108/04/05出生)現場臨櫃購票享100元，加碼再贈隔日免費入園。 圖／海洋公園提供

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