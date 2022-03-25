「澎湖花火節」3天2夜機加酒最低免7000元！3大平台優惠一次看，早鳥再贈Buffet、機車與船票

即使全球疫情沒有完全結束，台灣優秀的防疫規範與政策讓國內疫情處於相對穩定的狀態，讓旅人們依然能在這些不能出國的日子，走訪國內旅遊滿足那悶壞的心靈，而你是否也總是在整理行李時不知如何下手？或是即使行李箱或旅行袋塞滿了物品，抵達目的地卻又發現有什麼東西少帶呢？ReadyGo為了讓大家可以更舒適、輕便出門旅行，整理出在疫情之下的國內小旅行必備的8樣小物！

2022-03-25 10:00