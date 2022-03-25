「澎湖花火節」3天2夜機加酒最低免7000元！3大平台優惠一次看，早鳥再贈Buffet、機車與船票
「2022澎湖國際海上花火節」迎來20週年，除了有例行的上夜空煙火秀和表演活動外，今年澎湖縣政府加碼推出「花火20陪你遊行」與延伸三座離島（七美、望安與吉貝）的煙火實施，預計將帶來可觀的觀光收入，許多旅遊平台業者紛紛推出機加酒套裝行程，最便宜一人免7000元。UDN小編特地整理3大旅遊平台套裝行程，快一起來瞧瞧吧！
Klook澎湖3天2夜自由行，最低一人免7000元
Klook特地推出「澎湖3天2夜自由行」專案，若是從台中清泉岡機場出發，並選擇澎湖元泰大飯店入住四人房，機加酒並含早餐，一人最低只要6199元。若是調整方案選擇早鳥訂購，還能免費加贈餐點、機車、遊程與花火船票喔，CP值超高。快搶先卡位安排澎湖國際海上花火節旅遊吧！
易遊網「入住五星澎湖喜來登大飯店再送Buffet」
易遊網抓準澎湖花火節的觀光商機，特地推出五大方案供不同客群消費，全部機加酒並含不同專案優惠內容，其中像是「澎湖花火節─不玩水」專案，可爽住澎湖福朋喜來登或澎澄飯店，早鳥即日起至3月31日訂購，並於4月24日至6月30日前自台北出發，依房型再送喜來登Buffet晚餐。易遊網於優惠專案還推薦景點行程，完全懶人玩法必推，快上易遊網找好康優惠囉。
雄獅旅遊「專場遊行花火秀」機加酒萬元有找
由於4月16日將舉辦踩街遊行活動，並結合專場煙火秀以及澎湖主題無人機科技燈光，雄獅旅遊限定推出「澎湖花火節20周年專場活動」的澎湖自由行三日，4月16日出發並於4月18日返鄉，與立榮航空與澎湖馬公酒店等合作，還能享有限定3重好禮，包含每日酒店早餐、摩托車3日與喜來登宜客樂海鮮百匯吃到飽自助晚餐一次，若有升等住房需求還有其他指定飯店供選擇，包含福朋喜來登酒店、澎澄飯店與日立大酒店等。更多資訊詳看雄獅旅遊官網。
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