滇緬泰異國文化嘉年華4/11登場 「龍岡米干節」體驗遊程最低299元起

圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】延續2021年萬人遊龍岡磅礡氣勢，桃園市政府觀光局再度與旅遊業者攜手合作，推廣最具民族色彩「龍岡米干節」活動，融合地方節慶與特色文化，推出「好好玩」、「搶便宜」、「好 食在」、「住一晚」、「瘋連休」等系列遊程，以及節慶限定的「米干節體驗券」，旅客們享受2小時滇緬風情體驗，還能前進3月19日開幕「異域故事館」專屬導覽服務，一日遊程最低299元、二日遊最低1088元，讓旅客用親民價錢、玩深度的桃園！

▲米干DIY體驗。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園市政府觀光旅遊局為將滇緬泰特色文化行銷給國人，配合魅力金三角商圈、忠貞市場及甫開館的異域故事館，打造專屬的「龍岡特色旅遊」，以補助案形式與可樂旅遊共同規劃米干節團體遊程及限定體驗票券，帶領民眾聽異域孤軍的故事，走進忠貞市場認識南洋食材，進入清真寺學參拜，與雲南姑娘學打歌、做涼菜等豐富體驗。

▲木瓜絲教學。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

其中，米干節最負盛名的「潑水節」、「火把節」兩大祭典，將於4月16、17日盛大登場，桃園市政府也將規劃一系列節慶活動，民眾即使不出國，也能感受濃濃的慶典氛圍！根據數據資料，2021年（不含三級警戒及不宜出遊時期）短短半年間，龍岡地區有近萬名旅客到訪，為了呈現桃園旅遊多元體驗，設計「龍岡好好玩」、「桃園住一晚」、「桃園搶便宜」、「龍岡好食在」、「連休瘋桃園」五系列、十三條團體遊程，並為喜歡自由行的民眾規劃「文化體驗課程」，舉凡民族服飾穿戴、忠貞新村米干DIY、異域故事館導覽和八妹婆婆創藝過橋米線美食等，同時在 4/11～4/15 米干節期間，還有多場次的體驗遊程，無論參團或體驗 DIY皆能隨心暢玩魅力金三角。

▲不出國也能感受滿滿異國風情_民族服飾體驗。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

根據可樂大數據發現，2021 年（不含三級警戒及不宜出遊時期）短短半年間，龍岡地區有近萬名旅客到訪。可樂旅遊為使旅客有更多不同的桃園旅遊 體驗，全面盤點周邊景點、美食、住宿等元件，串聯在地魅力、異國風情兩大核心，今年除了有美食主題外，更延伸推薦「龍岡好好玩」玩樂系遊程。

安排雲南「趕擺打歌」、緬甸「黃香木臉繪」、雲南「民族服飾歌舞表演」三大體驗，邀請打歌協會專家們解說導覽，並移植過去操辦歐洲團的耳機導覽模式，以「走讀形式」全程耳機導覽，讓旅客在體驗歌舞唱跳之餘，也能聆聽龍岡文化故事！

倘若想來場慢旅行，也可選擇「桃園住一晚」行程，白天體驗雲南「傣族喃辟體驗」、「泰式木瓜絲手作」;品嘗破酥包、阿美手工米干和滇緬風情下午茶；到溪海休閒農業區，賞季節限定彩色海芋，夜晚下榻五星和逸飯店，兼備休閒娛樂和深度文化體驗，讓你從做中玩，玩樂中挖掘龍岡之美！

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