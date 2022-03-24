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劍湖山「身份證中3碼」只要99元水陸一次玩！中1碼也有5折快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

號稱全台最好玩的「劍湖山世界」再次挑戰全台樂園最低價！因應「兒童連假」（清明連假），特地推出「Fun水啦！恐龍童樂會」優惠活動，只要身分證中三碼，於4月2日起連續四天享有最高約1.1折只要99元爽玩水陸設施，中2碼與中1馬也統統有折扣喔，快核對身份證揪團玩起來

圖／劍湖山世界官網
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圖／劍湖山世界粉專
圖／劍湖山世界粉專

「劍湖山世界」屢屢推出不同的優惠吸引顧客消費。這回因為4月2日至4月5日為兒童與清明連假，特地推出水陸一起玩活動，只要身分證證件有５、１、７三個數字，中三碼享有超狂約1.1折99元的優惠，中兩碼享有299元與中三碼則也有約5折450元的優惠門票，一次爽玩水陸雙設施，劍湖山世界也將搶先開放大船塢、龍捲風與大碗公等三項水設施。值得一提的是，驗證身份需出示身份證，若未攜帶身分證者則需同時出示健保卡及戶口名簿影本，以供檢驗，而非本國籍之民眾，也請出示居留證號碼或是護照ID喔。

圖／劍湖山世界官網
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圖／劍湖山世界官網
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除此之外，劍湖山日前還推出「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」優惠活動，只即日起至3月31日，其車牌號碼上有「9」、「2」、「3」任一碼，車上每人超狂約33折優惠只要299元，機車至多可優惠2人，而汽車至多則為4人喔。更多好康請上官網查詢。

圖／劍湖山世界提供
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官網：http://janfusun.com.tw/

圖／劍湖山世界官網
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劍湖山 連假 護照

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