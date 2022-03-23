與海洋生物共眠！夜間探索Xpark，與和逸飯店推「1泊3食」66折快衝

探索海底生物是許多人心目中自兒時奇幻的夢想，而Xpark聽到大家的心聲了，特地與COZZI Blu和逸飯店桃園館合作，跨界推出「Blu Night宿海奇遇」入住體驗，目前即日起在KKday推出1泊3食專案活動，現在購買還享約66折優惠快衝喔！

圖／KKday官網

日本「八景島海島樂園」的海外首館、佔地超過4000坪的水族館「X Park」，整座建築地上3層、地下2層，並結合最新科技與寬敞的設計空間，也擁有超過四萬種的海洋生物，自2020年8月開幕以來，創下極高的人潮並帶動了桃園觀光熱。

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日前Xpark與COZZI Blu和逸飯店桃園館跨界合作 「Blu Night宿海奇遇」專案，獨家研發睡窩「宿曦小窩」，兼顧造型舒適與隱私空間的設計，且號稱是全台唯一有故事的沉浸式水族冒險，絕對是一趟CP值高的入住體驗。目前在kkday訂購享有約66折優惠，原價14,886元特價9,933元，現在購買即享有1泊3食（含迎賓小點、自助百匯晚餐、暖心宵夜及翌日自助百匯早餐）與Xpark日間與夜間體驗活動等。

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值得注意的是，該方案只有每週二與五成團，最早可於4月1日出團，但人數須滿15人成團，每團最多30人為上限，不過也可散團訂購與他組併團。另外KKday日前也推出「春遊野餐好時光企劃」，號召全台人氣樂園、室內外場館以及星級飯店三大合作夥伴精心設計野餐主題餐點，推出獨家野餐專案優惠最低2折喔。相關專案優惠說明請至Kkday官網查詢。

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KKday官網：https://www.kkday.com/

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