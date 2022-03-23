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愛買量販推五倍券晚鳥優惠　不限支付別「滿千送千」限時3天

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販推五倍券晚鳥優惠，加碼推出全民「滿千送千」活動。圖／愛買量販提供
愛買量販推五倍券晚鳥優惠，加碼推出全民「滿千送千」活動。圖／愛買量販提供

你的五倍券用完了嗎？政府發放的「振興五倍券」進入使用期限倒數，愛買量販加碼推出全民「滿千送千」活動催買氣，3月25日起限時3天，不限五倍券是否已經用完，也不限支付別，只要HAPPYGO會員都可以參加，最高可賺5,000元滿額現金抵用券，再為荷包省一波。另外，3月26日為「世界關燈日」，愛買量販全台15家門市於20:30～21:30響應關燈1小時，以行動支持節能減碳活動，並呼籲民眾自即日起至3月26日於官方粉絲團參與留言分享活動，即可抽友善環境好禮。

3月25日至3月27日期間，HAPPYGO會員於量販賣場單筆付款金額不限支付別滿1,000元即送1,000元，滿2,000元送2,000元，單筆最高送5,000元滿額現金抵用券，數量有限，贈完為止，抵用券內含100元、200元、300元、400元4種面額，且贈送的滿額現金抵用券還可延長使用期限3天，至5月3日，買生鮮食材或是買高單價家電都可以，滿足不同消費需求的民眾靈活運用。振興五倍券從去年10月上路至今，愛買量販累積收券金額已達9位數，此次再推加碼活動，期望可再衝高五倍券收券金額。

迎接春遊、野餐需求，愛買量販自3月23日起至4月6日另外同步推出500款春遊商品5折起，包含零嘴餅乾、飲料、烘焙、即食料理、行李箱、背包等，還有「可口小瓜呆 x RITZ野餐零食箱」、日本東鳩期間限定的「勝利焦糖玉米脆果」、草莓控無法抵擋的「韓國草莓星星餅乾」、「所長爆汁方干」等數十款新品上市優惠，滿足民眾嚐鮮樂趣。

愛買量販持續推動環保永續，水湳店屋頂設置太陽光電發電設備，投入節能發電的行列。圖／愛買量販提供
愛買量販持續推動環保永續，水湳店屋頂設置太陽光電發電設備，投入節能發電的行列。圖／愛買量販提供

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