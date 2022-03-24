螢火蟲季來了！環山光點飛舞美炸，台北「免費賞螢活動」快報名

三月即將來到尾聲，緊接著的四五月也將邁入螢火蟲季了，台北市政府規劃免費「溪溝賞螢生態導覽活動」，4月兩場次限量各40組，4月1日正式開放報名，快搶先卡位一起揪團賞螢吧！

圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

指南溪草湳橋因地形周遭被群山環繞，自然生態的穩定也富育了當地的螢火蟲生態，尤其常年無風多霧的濕潤氣候型態，近年因為政府水土保持與保育規劃，也逐漸成為台北熱門的賞螢景點。因此，今年臺北市政府工務局大地工程處再度推出「草湳橋舉辦賞螢活動」，會有一系列導覽活動做為生態環境教育的學習場域。

圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

活動全程免費，並將於111年4月1日(星期五)中午12時起至4月5日(星期二)中午12時止開放網路線上報名，每場次限定40組共有兩場，時間為4月16日(週六)及4月23日(週六)兩日晚上6點開始。籌劃的主辦單位也提醒山區夜間氣溫較低、蚊蟲也多，建議成功報名賞螢的民眾，活動當日最好穿著輕薄長袖衣褲，也不要噴香水或過多防蚊液，否則螢火蟲不會靠近喔。更多報名與消息請上臺北市政府工務局大地工程處官網查詢。

圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

台北市指南溪「溪溝賞螢生態導覽活動」

報名時間：4月1日(星期五)中午12時起至4月5日(星期二)中午12時

活動場次：4月16日(週六)及4月23日(週六)兩日晚上6點

活動地點：臺北市文山區指南路三段草湳橋廣場

官網：https://www.geo.gov.taipei

圖／臺北市政府工務局大地工程處提供

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