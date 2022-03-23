在陸地玩「空中饗宴」　日本航空攜手台北老爺 商務艙真實體驗享用「福井縣」美食

日本航空聯手台北老爺酒店推出的「空中饗宴」系列，帶領旅客不用出國玩日本，由日航現役空服員現場服務；圖片／欣傳媒

日本航空聯手台北老爺酒店推出的「空中饗宴」系列，帶領旅客不用出國，宛如身歷其境「搭機」，與日本當地同步連線、零時差體驗當地旅遊活動，日航空廚與台北老爺聯手打造日航商務艙主題饗宴，享受道地日式精緻美食，還可住宿台北老爺酒店一泊二食，包含隔日早餐，自推出以來備受好評，迄今已帶旅客遊遍日本許多地區，包括青森縣、德島縣、北海道釧路、山形縣、福井縣等，3/25、3/26即將「啟航」前往奄美大島，下次將推出岡山津山地區，津山有日本現存第二大的扇形車庫，台灣彰化扇形車庫今年屆滿百周年，屆時台日之間將舉辦慶祝活動。

福井縣場次「空中饗宴」，以源自於北陸的特有食材製作福井縣著名料理，包括秘製豬排、蕎麥麵；圖片／欣傳媒

日本航空台灣營業處處長王富民表示，日航與台北老爺酒店合作的「空中饗宴」系列，除了仿照機上餐的形式，還具備陸地餐才有的精緻與鮮味，台北老爺酒店的「中山日本料理廳」名聞遐邇，更有日航日本空廚的特別指導，口味、擺盤都很講究，加上與日本各縣市觀光單位合作，甚至引進當地難得的食材，與線上旅遊體驗，讓旅客好像置身日本當地情境，還能享受美食，一泊二食價位相當超值，因此推出以來場場滿座，在還無法出國前，不啻是最強的日本體驗活動。

「空中饗宴」現場提供逼真的虛擬飛航經驗，包含獨家機師視角；圖片／欣傳媒

日本航空特地在台北老爺酒店打造模擬的機艙，重現「機場貴賓休息室」及「飛機機艙」，由日航現役空服員現場服務，參加的客人可以在貴賓休息室先享用迎賓飲料，再拿著登機證，步入機艙宴會廳，現場提供逼真的虛擬飛航經驗，包含獨家機師視角。

「空中饗宴」福井縣場次，與越前和紙體驗活動連線，由手抄紙職人示範從江戶時代留傳下來的技藝；圖片／欣傳媒

以甫結束的福井縣場次為例，現場與越前和紙體驗活動連線，由手抄紙職人示範從江戶時代留傳下來的技藝，讓賓客進行最無時差的深度體驗。

「空中饗宴」行程現場特以越前和紙製作祈願繪馬，且賓客作品還會後續寄放於日本神社祈福；圖片／欣傳媒

福井縣，因位於日本中部北陸地區，鄰近京都，深受關西文化影響，擁有豐富歷史古蹟名勝，如有天空之城美名的「越前大野城」便與「丸岡、北之庄」同為三大名城。另外福井縣也是傳統工藝之鄉，越前漆器、越前和紙、越前燒皆出自於此，以代代相傳的福井職人精髓為傲。故「空中饗宴」行程現場特以越前和紙DIY祈願繪馬，且賓客完成的繪馬作品，後續會幫忙寄往日本，放於日本神社進行祈福。

「空中饗宴」福井場次，安排賓客品飲福井縣兩大雙雄酒藏「黑龍」、「梵」純米大吟釀；圖片／欣傳媒

福井縣是日本「越光米」的發源地，也以蕎麥產地著稱，而且水質清甜，因此也是優質清酒的酒造產區，「空中饗宴」安排的美食晚宴，羅列的料理包含前菜、主菜、酒類等飲品、米飯、水果、甜點，直逼宴席料理等級，並以源自於北陸的特有食材製作，包括福井縣產地直送的米製作的香噴噴米飯，並安排賓客品飲福井縣兩大雙雄酒藏「黑龍」、「梵」純米大吟釀，其中特製醬汁豬排、越前蘿蔔泥蕎麥麵、芝麻豆腐，都是福井縣著名的料理，此外，福井縣更為賓客準備了特地空運來台的精美伴手禮與抽獎獎品，讓賓客不僅吃的開心，也滿載而歸。

台北老爺酒店爲日航酒店集團於臺灣設立第一家國際日航連鎖飯店，優雅簡約的客房設計，亦提供高規格配備；圖片／台北老爺酒店提供

「空中饗宴」3/25、3/26遊覽日本南方的奄美大島，包括Ayamaru岬、土盛海岸，並會為大家特別介紹奄美大島所獨有的「大島紬」頂級和服織品，現場會特別連線工藝職人、帶大家進行和風帕結體驗活動。晚宴時，台北老爺「中山日本料理廳」也會使用日本直送食材、展現精湛廚藝，為旅客準備具代表性的鄉土料理「雞飯」，讓大家用五感充分感受奄美大島。豪華客房每晚7,260元，尊爵客房每晚7,760元，請洽(02) 2542-3266 轉訂房組，純饗宴(不含住宿) 每人2,300元+10%，最低人數2位起。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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