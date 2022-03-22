台北吉卜力新景點！搶拍「發芽舞龍貓」　橡子共和國「無臉男提燈」開幕首賣、龍貓包滿額送

吉卜力鐵粉們嗨了！由「吉卜力工作室」台灣唯一官方授權商品專賣店「橡子共和國」台北首店即將於3/31升級回歸，其中最大打卡亮點莫過於全台首登場、等身大小「發芽舞龍貓」，而配合開幕也首發「神隱少女無臉男感應提燈」、「發芽舞龍貓飾物盒」，活動期間滿額再送超萌徽章、迷你托特包，一系列好康讓台北人逛個過癮。

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

「橡子共和國台北一號店」全新落腳新光三越A8館4樓，其中店面神還原三款等身大小的發芽舞龍貓造景，讓大家彷彿置身電影中，龍貓們晚上在草壁家前，跳著祈求種子快快發芽的舞蹈場景。4月起至4/28也可於新光三越A8館一樓北大門廣場，捕捉貓巴士限定打卡點，兩大場景讓大小朋友重溫電影。

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli 圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

而為回饋粉絲，官方首波先行販售「感應燈 神隱少女 無臉男提燈」、「龍貓 發芽舞 飾物盒」、系列「懷舊存錢筒」，其中無臉男提燈屬於日本熱賣話題商品，感受到人體的溫度後，油燈即會自動點亮15秒，本次台灣首賣，每人限購1個。另外3/31起只要消費滿1000元，即可獲贈龍貓與花朵「七周年限定徽章」，第二波4/15起則為單筆消費滿1200贈送龍貓與花朵「迷你托特包」，一律只送不賣。

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli 圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli

至於台南店也同步祭出好康，除了館內湯婆婆油屋打卡點，新光三越小西門一樓截至5/8也設有「龍貓等公車」經典造景，而3/31起消費滿額還會贈送「一周年紀念側背小包」。另外，台南店獨家先行販售商品有無臉男造型懶骨頭、亞洲限定「神隱少女20周年紀念」束口袋，全台鐵粉們快筆記。

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