斯巴達賽跑高雄場旗津誓師訓練 4/23、4/24大樹舊鐵道開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，將於今年4月23日及24日降臨高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉辦，而斯巴達障礙賽跑於2017年首次在台灣舉辦Super超級賽並達成完售，就是在旗津！

為了響應共同振興旗津的觀光，今年，斯巴達安排賽跑前的訓練部分，再度重返旗津，於日前宣示「我在旗津、我很放心」，與World Gym健身俱樂部一起舉辦一連串的戶外訓練營，邀請所有勇士們，跟著斯巴達再度重返旗津沙灘！

▲斯巴達推廣大使5566彭小刀力邀大家共同參與賽事。 圖：高雄市政府觀光局／提供

因旗津2017年的支持，這次再返旗津，也是民間挺旗津的第一場活動，以「訓練挺旗津，比賽在大樹」方式進行，許多選手表示對於之前活動在旗津的印象非常深刻，旗津是斯巴達的茁壯地及里程碑，今年特地安排本次活動訓練部分重返旗津進行，以實際行動支持旗津的觀光，而2022年台灣斯巴達將領先斯巴達其他國家，攜手ICDI國際氣候發展智庫共同推動「Race To Zero」，減碳從自身做起，賽事不設接駁車，請選手以搭乘大眾運輸或步行的方式抵達現場，到旗津可搭渡輪，到大樹可搭台鐵到九曲堂站，而活動關卡、賽場指示牌都重複使用，落實節能減碳，環保愛地球。

▲World Gym教練帶大家做波比跳，本次賽事與World Gym健身俱樂部一起舉辦一連串的戶外訓練營。 圖：高雄市政府觀光局／提供

4月23日及24日的斯巴達賽跑，於高雄市大樹區舉辦，許多選手十分關心新賽道的規劃，此次賽道看似平凡，卻有許多蘊藏的困難點，但這些規畫都是連動著高雄的觀光，透過跑步的過程，可以欣賞到大樹區舊鐵道生態公園的美景。隨著台灣疫情逐步緩解，有許多國家的選手也紛紛表示想要來台灣參賽，一賭港都風光，體驗台灣特有的風土民情，與鐵道美景。

斯巴達推廣大使5566彭小刀，對於高雄的斯巴達活動非常雀躍地表示：「我覺得斯巴達非常熱血，很值得與家人、朋友一起來創造美好回憶，每個參賽選手都很為自己感到驕傲，而且過程中會一直看到選手在互相幫助及加油打氣，斯巴達就是One Big Family！」，非常推薦大人小孩一起來參加，讓每個family都成為斯巴達大家庭的一份子！目前報名熱烈僅剩不到100個名額，想報名的朋友們要把握最後機會，為了健康一起跑起來！

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