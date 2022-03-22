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歌詩達郵輪佈局台日韓市場 爭取「莎倫娜號」首次來台

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片／歌詩達郵輪提供
圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達郵輪佈局亞洲，期盼歌詩達莎倫娜號能來台；圖片／歌詩達郵輪提供
歌詩達郵輪佈局亞洲，期盼歌詩達莎倫娜號能來台；圖片／歌詩達郵輪提供

繼公主遊輪申明希望在台復航的意願後，與公主遊輪同屬嘉年華集團的歌詩達郵輪於今(21)日表示，期盼歌詩達莎倫娜號能來台。擁有超過百年歷史的義大利郵歌詩達郵輪，隨著新冠疫情在全球逐漸趨緩，目前陸續已於歐洲地中海、愛情海、杜拜等地成功復航。隨著近日國際入境限制陸續開放，歌詩達郵輪佈局亞洲，有望迎來台日韓多母港航線，促進在地觀光經濟。

為此歌詩達郵輪計劃調度有「眾神之船—海上的古羅馬」美名的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」來台，配合政府的郵輪產業及觀光復興方向，期待國際郵輪航線開放，除了提供國人正宗的義式風情假期外，也有望能夠為臺灣帶來高質量的日、韓觀光客。

歌詩達郵輪協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範與條件，積極提升船上、船下防疫整合；圖片／歌詩達郵輪提供
歌詩達郵輪協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範與條件，積極提升船上、船下防疫整合；圖片／歌詩達郵輪提供

歌詩達莎倫娜號無論是大堂、劇院、水療中心等，都融入羅馬眾神樂園的主題；圖片／歌詩達郵輪提供
歌詩達莎倫娜號無論是大堂、劇院、水療中心等，都融入羅馬眾神樂園的主題；圖片／歌詩達郵輪提供

期盼眾神之船歌詩達莎倫娜號Costa Serena首次來台

歌詩達莎倫娜號重達114,500噸，最大載客量高達3,780位，整船的靈感來自於浪漫神秘的古羅馬希臘神話為主題，從眾神之神的宙斯、太陽神阿波羅、穀類女神瑟瑞斯、愛神邱比特等神話故事意象，都融合在莎倫娜號的細節，無論是大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳、甲板，無處都帶有濃烈的義國藝術風情，預計將帶給國人有別一般的義式海上郵輪體驗。

歌詩達郵輪集團（Costa Crociere S.p.A.），總部位於義大利熱那亞，是歐洲與亞洲市場首屈一指的郵輪公司。旗下包括歌詩達歐洲、歌詩達亞洲和AIDA郵輪在內的在役郵輪共27艘，總載客量超過93,000人。集團於14個國家設有20個分公司，擁有30,000多名來自世界各地的辦公室及船上的員工。歌詩達郵輪屬於世界上最大的休閒旅遊集團之一的嘉年華集團，旗下擁有9個領先的郵輪品牌。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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