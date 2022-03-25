兒童節最強放風攻略！暢玩「小人國」周邊6景點 吃遍三坑老街、在大草原野餐
udn走跳旅遊／YUKI
大家都在問兒童節有沒有推薦的景點呢？有呀，最近我朋友就帶小孩去小人國玩，他們也說很推薦。小人國真的是許多人的經典童年回憶景點，即然現在不能出國，那來小人國環遊世界也不錯，一天內就能秒出國到好多個國家！大家還可以搭配周邊景點暢玩一整天，行程會很豐富，要玩2天1夜也可以，可以住在渴望會館哦～離小人國蠻近的。
小人國一日遊周邊景點
要玩2天1夜也可以，可以住在渴望會館哦～
小人國一日遊周邊景點┃地圖
行程很多請自行刪減，以自己有興趣的景點來安排！地圖連結點這裡，給大家自己更改行程及路線！
小人國一日遊周邊景點介紹
三坑自然生態公園
桃園景點推薦！三坑自然生態公園景色超棒的，不但生態豐富，也很適合玩水野餐，適合假日親子同遊。在這裡耗一下午看著日落時的美景，讓人覺得幸福滿滿、能量滿滿，附近就是三坑老街，建議一起順遊。
三坑自然生態公園┃網站┃
地址：桃園市龍潭區三坑里堤防旁（有停車場）
桃園市龍潭區公所電話：03-4793070
三坑老街
港龍潭景點還有這裡哦～來三坑老街吃客家村特色小吃——牛汶水、菜包、紅豆牛奶冰！還有黑白洗水很冰涼，樸實客家村百年建築很有味道～很特別的是這個販賣機，可以買到有碎冰的可口可樂，附近就是三坑自然生態公園，建議一起順遊。
三坑老街
地址：桃園市龍潭區三坑子
石管局大草坪
說到桃園野餐推薦景點～就不能漏了這個景點桃園龍潭石管局大草原。這裡的草地平整，佔地又廣，而且好停車，假日帶小朋友來放空曬太陽加野餐最棒了！而大家也總期待著每年草坪上一整排的四月雪盛開，更為野餐氛圍增添一些浪漫的感覺。
石管局大草坪
龍潭石管局大草原(水利署北區水資源局)
地址：桃園市龍潭區佳安路2號
十一份觀光文化園區
很多網友都會問說桃園石門水庫附近有什麼好玩的呢？位在龍潭石管局大草坪旁，多了一個新十一份觀光文化園區。這裡是我的少女時代拍攝場景，以前是佳安市場，現在結合了藝術和餐廳、咖啡廳，以及舊宿舍，很適合來拍拍照還有喝杯咖啡哦～
十一份觀光文化園區ＦＢ
地址：桃園市龍潭區佳安西路5號map
電話：03 411 1279
開放時間：8:00-18:00(六日8:00-19:00)
龍潭觀光大池
一座位於湖中央的南天宮，十分特別。這回挑了個大早，我們來到這充滿綠的湖濱公園散步囉！早上人不多，逛的很優閒，這裡還能走吊橋、踩天鵝船～很適合帶孩子來放放風！夏季時，還有期間限定的兒童戲水區可以玩水。
龍潭觀光大池┃網頁┃
地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號
開放時間：全年無休
門票：免費
桃園市客家文化館
桃園還有這裡是免門票親子好去處哦！位於桃園龍潭的桃園市客家文化館，戶外場地夠大，很多可愛的人物公仔，還有公園可以玩沙坑溜滑梯，另有繽紛的3D彩繪和展覽。設有地下停車場，好停車，是假日時全家大小出遊好去處，每年油桐花盛開時，更是繽紛浪漫好拍照 👉最新花況點這裡(每年4-5月為花期)
桃園客家文化館┃官網┃最新花況┃
地址：桃園市龍潭區中正路三林段500號
停車場：有（地下停車場）
電話：(03)409-6682
營業時間：
週二至週五 08:30~12:00/下午01：30~17:00
週六及週日 08:30~下午05:00
休館時間：週一全天、選舉日、國定紀念日
(開國紀念日、228紀念日、國慶日)節日(除夕、春節、清明節、端午節、中秋節)休館
小人國主題樂園
小時候全家常常出遊，印象很深刻的景點就是「小人國」。小人國真的是許多人的經典童年回憶景點，園區有超多各國有名的迷你建築造景，即然現在不能出國，那來小人國環遊世界也不錯。我覺得遊具比起其它樂園比較不會太刺激，適合國小4年級公下的孩子來玩，即使是假日，小人國人也沒那麼多，所以每一樣都可以玩好幾次。
小人國主題樂園┃官網票價┃FB┃
地址：桃園市龍潭區高原里7鄰高原路
電話：03-4717211
營業時間：*請參考官網*
文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE
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