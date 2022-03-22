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五星飯店下殺2.4折！台北喜來登「好4成雙」爽住連通房，再送Buffet無限吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

四月是台灣開始溫暖的季節，也非常適合計畫出遊。五星「台北喜來登大飯店」特地規劃「好4成雙」連通房住宿優惠，下殺約2.4折，平均每人每晚免2200元即可入住，還可享有翌日自助餐Buffet吃到飽，快揪團住一波！

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

高規格的五星級「台北喜來登大飯店」近年因疫情常推出優惠專案，往往搭配的住房活動與餐飲都以非常實惠的價格吸引消費。這回「好4成雙」連通房住宿優惠絕對是近期最殺的優惠方案，四人自4月1日至6月30日入住，可享有兩間獨立互通且配備齊全的「卓越套房」（原價含稅與服務費要價每晚25,410元）一大床與「豪華客房」（原價含稅與服務費要價每晚15,015元）兩小床，且價格超殺現在只要約2.4折起的9800元，據官網表示，平均每人每晚最低只要2,121元。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

不僅如此，該方案翌日還能享有超人氣「Buffet之王」十二廚自助Buffet早餐，飯店內的設施像是三溫暖、健身房、蒸氣烤箱等都可以無限爽用，還有露天高空泳池眺望台北夜景，非常愜意。快邀約閨蜜與親朋好友等一起享受美好的假期吧。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店「好4成雙」連通房住宿優惠

1.住宿日期：4月1日至6月30日

2.專案內容：4人入住「卓越套房」一大床與「豪華客房」兩小床，翌日享「Buffet之王」十二廚的自助式早餐4客

3.電話：（02）2321-5511

4.官網：www.sheratongrandtaipei.com

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