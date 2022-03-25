2022旅遊必備「8樣實用小物」　疫情下國內旅行也能安全又輕鬆！

即使全球疫情沒有完全結束，台灣優秀的防疫規範與政策讓國內疫情處於相對穩定的狀態，讓旅人們依然能在這些不能出國的日子，走訪國內旅遊滿足那悶壞的心靈，而你是否也總是在整理行李時不知如何下手？或是即使行李箱或旅行袋塞滿了物品，抵達目的地卻又發現有什麼東西少帶呢？ReadyGo為了讓大家可以更舒適、輕便出門旅行，整理出在疫情之下的國內小旅行必備的8樣小物！

酒精罐

圖／IG @byrichang

在後疫情時代，戴口罩、實聯制與勤洗手已成為日常，而出門在外旅行時不見得隨時都有廁所能洗手或有店家提供酒精，故隨身攜帶一小瓶酒精噴霧變得非常重要！而現在的酒精噴霧瓶的樣式也非常多樣，像卡片型的噴霧瓶不但體型上相對好攜帶，更能作為一個時尚配件，也有許多客製化的選擇，能讓你在消毒防疫的同時賞心悅目！

抗菌濕紙巾

圖／@ReadyGo

即使有了隨身酒精噴霧，若能搭配抗菌濕紙巾使用可以消毒得更徹底，不論是高鐵、火車的座位扶手與托盤，一直到酒店內的門把手與桌面等等，全面擦拭盡量保持清潔才能確保旅程中玩得盡興、玩得安全。而濕紙巾的選擇也非常多樣，建議選擇針對抗菌或消毒為主的款式。

分裝瓶/分裝袋

圖／IG @ahoney5201314

因不確定每趟旅行的狀況如何，建議旅行時能帶上平時習慣的盥洗用品，以維持膚況、髮況的穩定，舉凡洗髮精、身體乳液、保養品等都可以利用分裝瓶來小包裝的攜帶，這樣一來就能減少原尺寸的罐裝體積與重量，減輕行李的重量，同時也能透過不同圖案或文字來分辨產品更方便收納！

吊掛式防水掛鉤洗漱包

圖／IG @neiw.02

有了不少盥洗用品的瓶瓶罐罐就絕對不能少帶到防水洗漱包！在旅行突然最害怕的就是瓶罐當中的液體不幸滲出，甚至沾到整個行李包到處都是，洗漱包就能確保瓶罐們被統一整理，在洗漱包的選擇也能挑選附有吊鉤的款式，更能方便在盥洗時直接整包帶進廁所成為一個小梳妝櫃！

折疊式衣架

圖／蝦皮商城

隨著不同旅行方式，不一定每間飯店或民宿都有附衣架，若記得隨身攜帶摺疊式衣架就能解決外套與大衣不好收納的困擾，同時也能輕鬆晾曬大小衣物，在款式上可以特別選擇造型輕巧可愛方便攜帶的樣式，有些甚至會有貼心的防滑凹槽設計，在晾曬貼身衣物更加方便，選購上可以特別注意唷！

收納包（化妝包／3C）

圖／蝦皮商城

旅行時會用上的小東西通常是最容易會被遺忘的，這時準備一個收納包來整理就變得極為重要，可依照不同功能來為收納包分門別類，像是化妝品包、保養品包、3C線材類等，可以選擇有多款分層或可依照自己需求調整分格的收納包款式，整理時的小技巧是可在打包時從日常生活習慣從早到晚在腦中模擬一遍所有情境，去打包各種情境下會使用的日常用品。

歐膩的奶油eva室內拖鞋

圖/IG @julies_choice_tw

旅行時的雙腳總是非常疲憊，要從早到晚走訪各個觀光景點，建議帶上一雙輕便、舒適合腳的拖鞋，可以在回到旅宿休息時換上拖鞋全然的讓雙腳得到喘息空間，另外也因為疫情之下，在衛生上準備個人拖鞋也是較為安全的選擇，不論是有緩衝性高的拖鞋或是輕鬆隨穿隨走的人字拖，只要是自己舒適的就是最適合帶出門的！

水壺

圖/@ReadyGo

凡事的前提，都是擁有健康的身體才有機會踏上下一段旅程，故整天在外的行程更要隨時注意水份的補充，隨身攜帶的水壺可依照包包大小選擇不同款式、亦可依照不同的喝水習慣選擇冷水壺或保溫瓶，保持健康的同時也為社會環境盡一份心力，減少瓶裝水的購買，旅行的同時也保護環境。

以上是ReadyGo建議必備的八樣旅行小物，當然行李箱中也不只這八樣物品，最後推薦大家在打包行李前可先利用表單歸納所有需要帶上的物品，除了在準備時可以不疾不徐的準備亦不會浪費空間帶到不需要的東西，回程時也能利用表單再次檢查所有行李是否都有打包到，成為一個專業的收行李達人！好好享受旅行！

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