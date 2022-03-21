桃園民宿1+1優惠特色遊程即將額滿 最後抽獎活動4／7截止

漫步小烏來，到拉拉山住一晚。 圖：桃園市政府觀旅局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了推廣桃園觀光並促進在地生活體驗，桃園市政府自2021年推出「民宿1+1特色行程優惠」回響熱烈，由20家桃園民宿提供之11個特色行程，只要住一晚就能免費體驗，目前僅剩250組，即將滿額，呼籲全台民眾4/15前把握最後機會，向民宿老闆訂房報名！

▲桃園復興區巴陵鐵塔。 圖：桃園市政府觀旅局／提供

來去民宿住1晚 一起感受最CHILL的桃園

近期國旅正夯，且桃園景點豐富又好玩，像是復興區沿線擁有許多特色美景，包括慈湖、角板山、石門水庫、小烏來天空步道及拉拉山等，非常適合春季踏青旅遊，還有大溪及龍潭經典小鎮，有著深厚的歷史與人文景觀，遊客可從大溪老街、李騰芳古宅、騎協力車遊山豬湖自然生態公園、一路玩到龍潭漫遊客庄，更別忘了到民宿住1晚，體驗桃園夜晚的魅力，仍不知道要如何安排的民眾，可以上「桃園民宿管家學校」官網（https://bnbcourse.tycg.gov.tw/tours.asp）瀏覽「民宿1+1特色行程」優惠內容。

▲谷點咖啡民宿。 圖：桃園市政府觀旅局／提供

為讓旅客更貼近在地文化，裡面彙集了民宿老闆推薦的私房體驗，包含9個「住1晚送行程」及2個「住1晚送1晚」方案，如大漢溪水文生態巡禮，三坑文化茶園之旅，龍潭x拉拉山秘遊等，邀請大家到桃園民宿住一晚，一起感受最CHILL的小旅行。

桃園民宿還有最後一波抽獎活動，即日起至4/7到桃園市政府觀光旅遊局IG官方帳號-樂遊桃園（@taoyuantravel）活動文章，留下一句話來形容桃園旅遊住宿的心得感想，就有機會抽到藍牙揚聲器、500元商品券和住宿券！ 「民宿1+1特色行程優惠」詳情請至桃園民宿管家學校官網：https://bnbcourse.tycg.gov.tw/tours.asp

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