來基隆市場聽歌廳秀 金曲歌王豪華卡司力挺傳統市場

【旅奇傳媒／編輯部整理】基隆市為提振公有零售市場，將於3月26日(六)起舉辦公有零售市場聯合促銷活動，邀請豪華卡司陣容到傳統市場現場獻唱，上演市場歌廳秀，讓歷史悠久的傳統市場再度注入新活力，帶動消費人潮。

林右昌市長表示，基隆市的傳統公有零售市場在當地有著久遠的歷史，也有著無法取代的地位，包含攤商與顧客間的人情味、便宜又大碗的貨品，更有著許多在地的隱藏版美食，一直都是市民鄉親採購食材及生活用品的好去處。 林市長指出，由於疫情及消費習慣的改變，增加許多攤商的經營壓力，但是其實還是有很多爸爸媽媽、阿公阿嬤非常喜歡到傳統市場消費，這樣充滿人情味的市集是最應該要被看見的，市府希望透過活潑的方式，再次帶動傳統公有市場活躍起來。

▲來基隆逛公有市場還能享「10元買夠GO！」促銷活動。 圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

市府產業發展處處長黃健峰表示，公有市場聯合促銷活動預計將舉辦四個場次，分別是3月26日調和市場、4月2日信義市場、4月9日成功市場以及4月16日源遠市場，舉辦時間都是在週六上午，歡迎大家利用假期時間來到基隆走走，一同支持在地公有零售市場。

產業發展處強調，每場活動都會邀請明星及歌手來到現場演唱與民眾互動，藝人卡司包含金曲歌王施文彬，以及尾音歌后于櫻櫻、活力女神小call，台灣本土劇演員兼歌手藝鴒、冠志，以及基隆在地唱將許志豪，還有知名網紅閃亮亮等。

除此之外，在活動現場也將舉辦「10元買夠GO！」促銷活動，民眾能以10元的超優惠價格，買到超值限量好品，活動期間消費滿額還可以領取摸彩券參加抽獎，並且有機會把實用的除濕機給帶回家，歡迎市民朋友踴躍參加，一同用行動支持傳統公有零售市場。

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