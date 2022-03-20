快訊

中區「50嵐」明漲價…桃園到澎湖全漲 網：乾脆叫60嵐

台灣3分之2土地莫名變國有？恐高達200萬人受害

來基隆市場聽歌廳秀 金曲歌王豪華卡司力挺傳統市場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
基隆市邀請大家來基隆逛市場聽歌廳秀。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供
基隆市邀請大家來基隆逛市場聽歌廳秀。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】基隆市為提振公有零售市場，將於3月26日(六)起舉辦公有零售市場聯合促銷活動，邀請豪華卡司陣容到傳統市場現場獻唱，上演市場歌廳秀，讓歷史悠久的傳統市場再度注入新活力，帶動消費人潮。

林右昌市長表示，基隆市的傳統公有零售市場在當地有著久遠的歷史，也有著無法取代的地位，包含攤商與顧客間的人情味、便宜又大碗的貨品，更有著許多在地的隱藏版美食，一直都是市民鄉親採購食材及生活用品的好去處。 林市長指出，由於疫情及消費習慣的改變，增加許多攤商的經營壓力，但是其實還是有很多爸爸媽媽、阿公阿嬤非常喜歡到傳統市場消費，這樣充滿人情味的市集是最應該要被看見的，市府希望透過活潑的方式，再次帶動傳統公有市場活躍起來。

▲來基隆逛公有市場還能享「10元買夠GO！」促銷活動。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供
▲來基隆逛公有市場還能享「10元買夠GO！」促銷活動。　圖：基隆市政府觀銷處新聞科／提供

市府產業發展處處長黃健峰表示，公有市場聯合促銷活動預計將舉辦四個場次，分別是3月26日調和市場、4月2日信義市場、4月9日成功市場以及4月16日源遠市場，舉辦時間都是在週六上午，歡迎大家利用假期時間來到基隆走走，一同支持在地公有零售市場。

產業發展處強調，每場活動都會邀請明星及歌手來到現場演唱與民眾互動，藝人卡司包含金曲歌王施文彬，以及尾音歌后于櫻櫻、活力女神小call，台灣本土劇演員兼歌手藝鴒、冠志，以及基隆在地唱將許志豪，還有知名網紅閃亮亮等。

除此之外，在活動現場也將舉辦「10元買夠GO！」促銷活動，民眾能以10元的超優惠價格，買到超值限量好品，活動期間消費滿額還可以領取摸彩券參加抽獎，並且有機會把實用的除濕機給帶回家，歡迎市民朋友踴躍參加，一同用行動支持傳統公有零售市場。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 市集

延伸閱讀

基隆屋齡42年聯宏社區都更陷瓶頸 市府開分區說明會

綠基隆議員15人登記安樂、七堵恐辦初選 前執行長退黨

非核家園不可行 謝國樑：協和電改天然氣與淨零碳排背道馳

北市沒變電所汐東線無電可用？ 侯友宜：基隆迴路供電

相關新聞

兒童最大！「4月連假」最高CP值玩法 飯店創意童玩+超值優惠總整理

4月連假準備帶寶貝們去哪兒玩？疫情年，CP值最高的旅遊方式之一，莫過於城市度假，住進星級飯店、吃好住好外加活動體驗，不必...

12歲以下1元暢玩！ 兒童節連假遊「義大遊樂園」超值回饋、3月底前高雄市孩童只要10元

迎接4月連假想必不少人已著手出遊計畫，各大樂園也紛紛推出優惠活動方案，其中「高雄義大遊樂世界」回饋揪感心，除了在3月份的每周六、日推出「有鄰真好」回饋在地鄉親，更於兒童節與清明節連假，推出限時5天的優惠活動，讓12歲以下的孩童只要1元就能玩整天！

礁溪最高裸湯、180度全景房！台灣首間「麒麟希爾頓度假酒店」6月中開幕

去年因疫情宣布裁員、停業改裝的礁溪麒麟Kilin JiaoXi，確定加盟希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwi...

全台最大「淡水紫藤園」緊急即起開園！全新花況歷年最爆量 絕佳賞花期時限曝光

花仙子們趁著好天氣快衝！全台最大的「淡水紫藤咖啡園」今年確定回歸引發鐵粉期待，而繼3月初剛宣佈開園日提前5天，昨（15）日官方再度緊急公告，二號水源園區即日起開放入園，目前花況已怒放得耀眼，兩大園區也

觀霧櫻花終於盛開！ 觀光客不知道的「觀霧賞櫻秘境&三大步道」推薦

觀霧山莊的霧社櫻王花期可望能欣賞到四月初，那個時候雖然沒有爆開的櫻花，但也有可遇不可求的「春櫻三月雪」可以捕捉。

台南「邱家小卷米粉」遷新店回歸！一碗漲至100元　同條街能爽嗑富盛號碗粿、阿松割包

粉絲等到了！台南國華街排隊美食之一「邱家小卷米粉」暫停營業將近5個月，日前終於久違於官方臉書專頁公告最新店址，宣佈今（15日）起正式試營運，並提及受近期原物料高漲影響，小卷品項將調整至100元，晉級百

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。