快訊

中區「50嵐」明漲價…桃園到澎湖全漲 網：乾脆叫60嵐

台灣3分之2土地莫名變國有？恐高達200萬人受害

在森林公園品茶、逛步道　高雄六龜「原。森。茶席」限時2天登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
3/19、3/20一起來新威森林公園喝茶。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
3/19、3/20一起來新威森林公園喝茶。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「原。森。茶席」融合新威森林公園桃花心木林步道風景以及每席獨樹一格的茶席配置，期望可以給民眾跟以往品茗時所不同的獨特感受，現場還設有聯合茶葉展售區，展示轄內優質的茶葉茗品，讓民眾能在綠意盎然的森林間享用好茶，還能買好禮。

▲優質茶葉茗品，喝好茶，買好禮。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲優質茶葉茗品，喝好茶，買好禮。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲活動現場將設置「食茶博覽會」專區，還有寶山部落歌謠隊演出同樂。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲活動現場將設置「食茶博覽會」專區，還有寶山部落歌謠隊演出同樂。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

活動現場還特別設置「食茶博覽會」專區，介紹茶葉相關知識，讓民眾可以一邊品茶、一邊學習，同時搭配來自高雄桃源區寶山部落歌謠隊現場演出，吟唱傳統布農族樂曲，讓民眾能在參與茶席品茗外，也能感受更多在地原住民族群樂音饗宴。活動規劃豐富的抽獎活動，凡在當天購買商品超過千元，即有機會抽中超值好康現金券喔！

活動加碼規劃「旅遊安全聯合宣導活動」，邀請旅遊安全相關單位聯合辦理宣導推廣，針對民眾一般常見旅遊危險行為進行提醒與宣導，只要完成指定任務(如攤位集章、出示疫苗接種卡、FB按讚等)即可兌換美式咖啡兌換券、酒精隨身噴霧、琉璃珠項鍊…等豐富好禮，同時參與攤位宣導及按讚「Fun心遊茂林」FB粉絲專頁還有機會抽中價值超過2萬元的山澤居跟美崙山溫泉渡假山莊的泡湯卷、住宿券等超值好禮！

歡迎各地民眾於111年3月19、20日與我們一起相約高雄六龜新威森林公園，共渡美好的悠閒假日，更多活動相關資訊可上「Fun心遊茂林」FB粉絲專頁查詢。 

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 步道 咖啡

延伸閱讀

每一件都嘆為觀止 GEORG JENSEN高雄展出絕美珍藏

遭指台南業者抓浪犬丟高雄 南市府澄清無此事

國民黨禮讓選高雄市長？ 柯文哲嗆：最好連2024也禮讓我

大啖海鮮美食、暢玩海灘美景　高雄「旗津券」吃喝玩樂好康多

相關新聞

兒童最大！「4月連假」最高CP值玩法 飯店創意童玩+超值優惠總整理

4月連假準備帶寶貝們去哪兒玩？疫情年，CP值最高的旅遊方式之一，莫過於城市度假，住進星級飯店、吃好住好外加活動體驗，不必...

12歲以下1元暢玩！ 兒童節連假遊「義大遊樂園」超值回饋、3月底前高雄市孩童只要10元

迎接4月連假想必不少人已著手出遊計畫，各大樂園也紛紛推出優惠活動方案，其中「高雄義大遊樂世界」回饋揪感心，除了在3月份的每周六、日推出「有鄰真好」回饋在地鄉親，更於兒童節與清明節連假，推出限時5天的優惠活動，讓12歲以下的孩童只要1元就能玩整天！

礁溪最高裸湯、180度全景房！台灣首間「麒麟希爾頓度假酒店」6月中開幕

去年因疫情宣布裁員、停業改裝的礁溪麒麟Kilin JiaoXi，確定加盟希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwi...

全台最大「淡水紫藤園」緊急即起開園！全新花況歷年最爆量 絕佳賞花期時限曝光

花仙子們趁著好天氣快衝！全台最大的「淡水紫藤咖啡園」今年確定回歸引發鐵粉期待，而繼3月初剛宣佈開園日提前5天，昨（15）日官方再度緊急公告，二號水源園區即日起開放入園，目前花況已怒放得耀眼，兩大園區也

觀霧櫻花終於盛開！ 觀光客不知道的「觀霧賞櫻秘境&三大步道」推薦

觀霧山莊的霧社櫻王花期可望能欣賞到四月初，那個時候雖然沒有爆開的櫻花，但也有可遇不可求的「春櫻三月雪」可以捕捉。

台南「邱家小卷米粉」遷新店回歸！一碗漲至100元　同條街能爽嗑富盛號碗粿、阿松割包

粉絲等到了！台南國華街排隊美食之一「邱家小卷米粉」暫停營業將近5個月，日前終於久違於官方臉書專頁公告最新店址，宣佈今（15日）起正式試營運，並提及受近期原物料高漲影響，小卷品項將調整至100元，晉級百

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。