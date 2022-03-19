在森林公園品茶、逛步道　高雄六龜「原。森。茶席」限時2天登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】「原。森。茶席」融合新威森林公園桃花心木林步道風景以及每席獨樹一格的茶席配置，期望可以給民眾跟以往品茗時所不同的獨特感受，現場還設有聯合茶葉展售區，展示轄內優質的茶葉茗品，讓民眾能在綠意盎然的森林間享用好茶，還能買好禮。

▲優質茶葉茗品，喝好茶，買好禮。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲活動現場將設置「食茶博覽會」專區，還有寶山部落歌謠隊演出同樂。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

活動現場還特別設置「食茶博覽會」專區，介紹茶葉相關知識，讓民眾可以一邊品茶、一邊學習，同時搭配來自高雄桃源區寶山部落歌謠隊現場演出，吟唱傳統布農族樂曲，讓民眾能在參與茶席品茗外，也能感受更多在地原住民族群樂音饗宴。活動規劃豐富的抽獎活動，凡在當天購買商品超過千元，即有機會抽中超值好康現金券喔！

活動加碼規劃「旅遊安全聯合宣導活動」，邀請旅遊安全相關單位聯合辦理宣導推廣，針對民眾一般常見旅遊危險行為進行提醒與宣導，只要完成指定任務(如攤位集章、出示疫苗接種卡、FB按讚等)即可兌換美式咖啡兌換券、酒精隨身噴霧、琉璃珠項鍊…等豐富好禮，同時參與攤位宣導及按讚「Fun心遊茂林」FB粉絲專頁還有機會抽中價值超過2萬元的山澤居跟美崙山溫泉渡假山莊的泡湯卷、住宿券等超值好禮！

歡迎各地民眾於111年3月19、20日與我們一起相約高雄六龜新威森林公園，共渡美好的悠閒假日，更多活動相關資訊可上「Fun心遊茂林」FB粉絲專頁查詢。

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