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臺鐵局X信濃鐵道「台日聯名便當」開賣！彷彿置身ROKUMON列車享豪華餐點

欣傳媒 / 欣傳媒
圖片／臺鐵局提供
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臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道促進臺日交流，由臺中鐵路餐廳推出期間限定臺日聯名「信州味噌雞腿幕之內便當」；圖片／臺鐵局提供
臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道促進臺日交流，由臺中鐵路餐廳推出期間限定臺日聯名「信州味噌雞腿幕之內便當」；圖片／臺鐵局提供

臺鐵局與日本許多鐵道公司合作，締結姊妹車站、合作聯名便當，往返於輕井澤與長野市之間的日本信濃鐵道五星六文ROKUMON列車，以懷舊風情著稱，其餐點概念現在被帶到臺鐵便當了！臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道為促進臺日交流，及慶祝自107年3月26日簽訂友好鐵路協定、雙方同名車站田中站締結姊妹車站，至今屆滿4週年，由臺中鐵路餐廳推出期間限定臺日聯名「信州味噌雞腿幕之內便當」，每日限量供應，只要購買聯名便當，即贈送象徵臺日友好之限量徽章1個及精美明信片1張。

臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道攜手合作精心策劃推出聯名「饗味便當」活動；圖片／臺鐵局提供
臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道攜手合作精心策劃推出聯名「饗味便當」活動；圖片／臺鐵局提供

由臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道攜手合作精心策劃推出聯名「饗味便當」活動，採用信濃鐵道旗下五星六文ROKUMON列車餐點為開發靈感，並以日本象徵菜色豐富的「幕之內便當」命名。由臺鐵局臺中鐵路餐廳首次開發「信州味噌雞腿幕之內便當」，代表濃濃日本意象，多種類的副食組合而成，呈現豪華的視覺感，可傳遞送禮人的滿滿誠意，自行享用或送禮都非常合適。

「信州味噌雞腿幕之內便當」，復刻日本當地家常菜餚「炊飯」；圖片／臺鐵局提供
「信州味噌雞腿幕之內便當」，復刻日本當地家常菜餚「炊飯」；圖片／臺鐵局提供

烹飪方式復刻日本當地家常菜餚「炊飯」，特別採用臺灣在地特色食材香菇為基底。主菜以日本最具當地特色也是臺灣人最熟悉的味道-「信州味噌」作為雞腿主菜的烹飪精髓，再添加富有臺灣風味的鴨肉，呈現出雙主菜的擺盤，象徵臺日交融。配菜則選用日本意象的玉子燒及黑豆，搭配嚴選臺灣在地食材的地瓜、玉米筍等時蔬。

臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道為促進臺日交流，雙方同名車站田中站締結姊妹車站；圖片／臺鐵局提供
臺鐵局與日本長野縣信濃鐵道為促進臺日交流，雙方同名車站田中站締結姊妹車站；圖片／臺鐵局提供

「信州味噌雞腿幕之內便當」訂於3月18日至3月27日在「臺鐵臺中火車站」的台鐵便當店販售，首日自10:30起開賣，期間限定300份，每日限量30份，每人限購買1份，售價249元。品嘗充滿頂級奢華日本風的臺日聯名「饗味便當」，讓你宛如置身於日本信濃鐵道五星六文ROKUMON列車內享受豪華感美味便當。於販售期間購買「信州味噌雞腿幕之內便當」，就有機會抽到由信濃鐵道為此次臺日合作精心準備空運來臺的神祕小禮物。洽詢專線：臺中鐵路餐廳(04)2222-4683。

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撰　　文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202442

便當 台鐵 家常菜

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