馬來西亞準備好迎接國際旅客 4／1全面重啟國門

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬來西亞已經全面準備好迎接國際旅客的回歸！馬來西亞在新冠疫情期間，封閉國門準備了將近兩年，目前已將疫情轉化為地方性流行病的階段，並正式宣布在2022年4月1日全面重啟國門。

目前完全接種疫苗的旅客可以享受不須隔離的旅行，只要在出發前兩天進行COVID-19 RT-PCR檢測，以及抵達馬來西亞時24小時內進行RTK-Ag專業檢測即可。

▲遊客檢測和隔離說明。 圖：馬來西亞觀光局／提供

▲抵達馬來西亞國際邊境旅客協議說明。 圖：馬來西亞觀光局／提供

馬來西亞簡化了入境的流程，旅客可下載並啟用【MySejahtera 健康追蹤手機應用程式】，經由「Traveller旅客」的圖示按鍵，在出發前準備有效旅行證件，完成填寫相關表格即可，未完全接種疫苗的國際旅客入境就必須接受五天的隔離。不過，12至17歲的兒童和青少年允許免隔離入境，但抵達馬來西亞後24小時內進行COVID-19 RTK-Ag專業檢測即可。

雖然是地方性流行病的階段，還是需要在公共場所配戴口罩及使用MySejahtera登記進出公共場所，特別是在人多及狹窄的場所，這是標準的程序，政府鼓勵大家要保持社交距離，並將全面恢復各種活動。

有關重啟國門的最新標準操作程序 (SOP) 的更多資訊，以馬來西亞衛生部為主 https://www.moh.gov.my 或參閱馬來西亞觀光局官方網站 https://www.malaysia.travel/travel-alert。

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