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璀璨野柳！ 儷影湖區「2022女王頭光雕秀」開放購票

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2022「野柳石光夜訪女王」光雕秀即將於4/15登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
2022「野柳石光夜訪女王」光雕秀即將於4/15登場。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）主辦「2022野柳石光 夜訪女王」活動將於4月15日至5月1日盛大登場，除岩石光影特效外，首創海岸全景3D水幕投影光雕秀亮點，每日限量開放民眾夜訪野柳地質公園，歡迎相約親臨野柳觀賞夜間璀璨美景

▲活動期間每晚5點半後可見到「野柳石空」絢爛光影。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲活動期間每晚5點半後可見到「野柳石空」絢爛光影。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光 夜訪女王」活動於2018年4月首度夜間開放，持續藉由舉辦夜間活動及女王頭的魅力行銷北海岸，歷年活動皆吸引國內外遊客參觀，2021年因新冠肺炎疫情停辦，睽違1年，將於今年4月15日至5月1日（為期17天）下午5點30分至9點絢麗登場。

以「野柳石空」為主題，進入園區即感受光環境氣氛，搭配燈光效果及音樂，每30分鐘展演一場燈光秀，今年邀請國際專業團隊製作一部全新動畫，將投影於儷影湖區水幕畫面中，同時段女王頭及俏皮公主燈區隨樂聲相呼應展演，本活動希望讓參觀民眾沉浸在五彩繽紛的奇幻石空之中，享受獨一無二的景緻。

▲不管是網路購票或電話預購前7000名加贈50元消費抵用券。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲不管是網路購票或電話預購前7000名加贈50元消費抵用券。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「2022野柳石光 夜訪女王」活動票價新臺幣250元，3月16日起開放網路預購，4月1日起開放現場及電話購票，網路預購前5千名及現場/電話預購前2千名加贈50元消費抵用券1張，遊客憑券於4月1日至5月1日期間可至萬里、金山區之合作店家（如餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等）消費抵用。

【2022野柳石光 夜訪女王】

■活動地點：野柳地質公園（新北市萬里區野柳里港東路167-1號）

■活動時間：4/15～5/1，每日17:30-21:00

■入場訊息：

　第一場次：18:00～19:30（17:30開放入場）

　第二場次：19:30～21:00（19:00開放入場，最後入場時間20:30）

　備註：4/15（五）無開放第一場次參觀，第二場次自19:20開放入場。

■主題燈光秀展演：每30分鐘1場，每日共計6場

■票價資訊：每張NT250元

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