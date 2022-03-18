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「一起森呼吸 綠遊新秘境」攝影徵文比賽20萬獎品等你拿

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創意攝影競賽邀請民眾拍出臺灣美景。　圖：廖志穎／提供
創意攝影競賽邀請民眾拍出臺灣美景。　圖：廖志穎／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】行政院環境保護署環境保護人員訓練所（以下簡稱環訓所）於111年3月起至9月推出一系列環境教育設施場所「創意攝影競賽」與「故事徵文比賽」，邀請民眾走入環境教育設施場所攝影、說故事，深度認識環境教育設施場所，體驗環境教育戶外學習！

徵文與攝影競賽活動獲獎作品前三名及最佳人氣獎作品將頒發高額獎品，並於2022年下半年度6月份起舉辦參賽作品「最佳人氣王」投票活動，凡參與投票者即能獲得抽獎機會，總值20萬元的獎項等您拿！

截至2022年3月4日止，已通過認證之環境教育設施場所目前有226處，依申請設施場所性質分為10類，不同類型環境教育設施場所具備其特色故事。 「創意攝影競賽」分為三季不同主題，第一季主題「映像秘境」（3月至5月）、第二季主題「特色開箱文」（5月至7月）、第三季主題「視差玩創意」（7月至9月），民眾可親自前往全台環境教育設施場所，尋找專屬於自己的獨特攝影熱點，拍攝出活動指定的主題相片，即可參賽！

第一季主題：「映像秘境」已開放投稿，民眾可至環教趴趴GO（https://eego.epa.gov.tw）下載活動簡章。 「故事徵文比賽」，邀請民眾以「寫故事」的方式，紀錄在環境教育設施場所當中發生的大小事！民眾可以將自己參與環境教育設施場所的旅途、課程或探索等經驗寫下來並投稿分享。

針對「創意攝影競賽」及「故事徵文比賽」在111年6月份起，將舉辦參賽作品「最佳人氣王」投票活動，讓每位民眾票選出自己心目中的第一名參賽作品。所有參與「最佳人氣王」投票者，皆能獲得乙次抽獎資格，有機會獲得總價值20萬元的抽獎獎品。

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