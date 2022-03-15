台南「邱家小卷米粉」遷新店回歸！一碗漲至100元　同條街能爽嗑富盛號碗粿、阿松割包

粉絲等到了！台南國華街排隊美食之一「邱家小卷米粉」暫停營業將近5個月，日前終於久違於官方臉書專頁公告最新店址，宣佈今（15日）起正式試營運，並提及受近期原物料高漲影響，小卷品項將調整至100元，晉級百元大關。

圖／編輯攝

「邱家小卷米粉」去年10月底因西市場周邊整修工程遷離，時隔多月終於有了新店面，地點同樣位於國華街，鄰近四聯境普濟殿，開車人士可選擇停在海安路停車格或海安路地下停車場，步行到店即可。

而由於原物料不斷漲價，為維持食材新鮮及品質，店家表示將合理反映成本於餐點價格，原有的小卷米粉、小卷湯，都將從90元調整至100元。不過消息傳出後仍不影響鐵粉支持，興奮表示終於等到回歸。值得一提的是，新店街上另有富盛號碗粿、金得春捲、阿松割包等人氣名店，代表大家未來至台南遊玩，踩點一網打盡更方便。

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