花蓮「銀河‧螢河」超人氣活動即將開跑 點點螢光環繞中茶席賞星

因為疫情出不了國，但仍希望可以享受國外旅行的樂趣嗎？那麼，何不到宜蘭的「綠舞日式主題園區」，度過美好時光呢！位在宜蘭五結的綠舞，是全台唯一集景觀、生態、休閒與藝術於一身的日式庭園度假園區，這裡有可愛小動物等著你近距離互動，還有浴衣、製作和菓子等豐富體驗，待一整天也不會無聊！

2022-03-14 11:50