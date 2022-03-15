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花蓮「銀河‧螢河」超人氣活動即將開跑 點點螢光環繞中茶席賞星

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花蓮「銀河‧螢河」活動，螢火蟲及星空相輝映。　圖：花蓮縣政府觀光處-攝影者陳冠榮／提供
花蓮「銀河‧螢河」活動，螢火蟲及星空相輝映。　圖：花蓮縣政府觀光處-攝影者陳冠榮／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣政府去年推出一系列結合花蓮在地特色的「流星花蓮-山海星光」天文旅遊活動得到熱烈回響，今年再推出一系列精彩的天文旅遊活動，其中由「銀河‧螢河」活動拉開序幕，縣府與林務局花蓮林區管理處再度合作於大農大富賞螢季舉辦結合賞星導覽及賞螢生態解說活動，讓遊客漫步螢河、漫談銀河，體驗花蓮獨有的在地浪漫！

▲天上星光，地上螢光，是春季暗夜最美的風景。　圖：花蓮縣政府觀光處-攝影者林柏偉／提供
▲天上星光，地上螢光，是春季暗夜最美的風景。　圖：花蓮縣政府觀光處-攝影者林柏偉／提供

觀光處長張志翔表示，縣長徐榛蔚非常重視花蓮天文培訓與在地產業的結合， 發展具備地方特色且永續經營的「流星花蓮-山海星光」天文旅遊，同時也發展夜間觀光，讓民眾在花蓮多住一晚，因此去年除了開放觀光業者及有志從事天文旅遊的一般大眾參加天文旅遊培訓課程。

另外也特別邀請大農大富在地社區及解說隊成員參與，經過考核後，共有8位在地生態解說員通過「花現天文解說員」認證。本次「銀河‧螢河」活動最吸引人之處，即是一趟遊程兩種體驗，由花現天文解說員暨資深螢火蟲生態解說員帶領遊客漫步螢河，並引領大家漫談銀河，讓大家不是只有看熱鬧，更懂得看門道。

全台最美螢光海「2022大農大富賞螢趣」活動將於3月19日到4月17日展開，其中花蓮縣政府與花蓮林區管理處合作舉辦的「銀河‧螢河」觀星主題活動將於3月25、26日及4月1、2日舉辦共4場次，民眾將可在點點螢光的環繞中邊享用在地茶席甜點、邊聽取專業生態解說，同時欣賞點點繁星與螢光的相互輝映，活動將於3月10日下午15:00開放報名，報名費用為新臺幣399元，詳細活動及報名資訊請上大農大富平地森林園區粉絲專頁，詳見線上報名網站（ https://www.accupass.com/go/2022_firefly_star ）。

天氣漸暖，花蓮的星空越來越清晰閃耀，民眾不妨找時間安排一趟花蓮賞星之旅，在浩瀚寬廣的花蓮靜下心，放下緊張憂慮，仰望星空進行一場心靈的對話。今年「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動及培訓課程相關資訊詳見官方網站（https://www.starseahualien.tw/）。

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