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台中「老爺行旅」限時下殺2.9折！送義式早餐Buffet吃到飽，翌日12點再退房

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台中大毅老爺行旅官網
圖／台中大毅老爺行旅官網

KKday近日促銷不斷，自先前餐券優惠快閃下殺造成網路搶購話題後，這回再推出「白色情人月」情侶優惠住房活動，其中號稱網紅最愛的「台中大毅老爺行旅」限時下殺約2.9折，附贈早餐還能翌日中午12點再退房！

圖／台中大毅老爺行旅官網
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近日疫情趨緩，KKday就表示吃開春整體飯店業績，已超越台灣2021五月疫情爆發的水準，顯現國旅風潮再起。KKday也不斷跟各大飯店旅遊業者合作推出多項好康，像是此次推出的「白色情人月活動」就有多項飯店快閃優惠，像是超浪漫夜景酒吧的嘉義嘉楠風華2,314元起和墾丁福華渡假飯店3,333元等。

圖／台中大毅老爺行旅官網
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其中號稱下殺最多的當屬網美熱愛的「台中大毅老爺行旅」，飯店建築透過獨特幾何與大片玻璃的菱形觀景方框，極致色調對比與視覺流動的都市紋理造就大毅老爺行旅的誕生。

圖／台中大毅老爺行旅官網
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圖／台中大毅老爺行旅官網
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這回與KKday合作，即日起至3月31日自KKday「三月白色情人月優惠」活動專頁訂購台中大毅老爺行旅情侶專案，雙人原價每房每晚要價9,680元，現在只要超狂最低2.9折起的2,769元，還包含翌日爽吃旗下「ZEBRA」義式早餐Buffet與中午12點退房等服務，夫妻情侶快訂起來！更多優惠好康請上KKday官網查詢。

圖／台中大毅老爺行旅官網
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