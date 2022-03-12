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來聽部落天籟！「夜山星空音樂會」3/26三地門登場

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▲安坡碇樂班文化藝術團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲安坡碇樂班文化藝術團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

希望兒童合唱團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
希望兒童合唱團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒／編輯部整理】屏北三鄉是南台灣原民藝術重鎮，交通部觀光局茂林國家風景區管理處集結境內知名部落藝文團體，於今(111)年3月26、27日(星期六、日)在屏東三地門地磨兒藝術公園舉辦「Kelu！夜山星空音樂會」，歡迎所有遊客共襄盛舉。

Kelu為排灣族語「來吧」的意思，「Kelu！夜山星空音樂會」週末一連兩天將帶來精采的節目內容，首日活動將於3月26日傍晚5點20分正式登場，演出陣容包含享譽國際的希望兒童合唱團、安坡碇樂班文化藝術團、羽。擊舞藝術、AUBA文化藝術團及地磨兒青年管弦樂團等在地藝文團體，透過人聲合唱、傳統舞蹈、擊鼓藝術、歌舞劇碼及管弦樂曲等多種藝術表演型態，展現原民音樂與舞蹈精髓，讓參與的民眾五感全開，盡情享受一場浪漫的藝文饗宴。第二日3月27日下午2點至5點則邀請到貳行程、𡣆麗梵饒、藍海等3組在地青年樂團輪番獻唱，將帶來一連串的動人曲目，為本次的音樂會劃下完美的句點。

▲羽‧擊舞藝術。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲羽‧擊舞藝術。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

現場也有特色文創市集展區，邀請部落文創及餐飲業者與會展售，有特色飲品、餐食點心、手作工藝等，讓遊客除了欣賞舞台區的精彩演出，也能親身與部落族人交流，感受在地的文化脈絡。後疫情時期撫慰台灣人心的樂舞展演，傳承部落珍貴的傳統藝術，跳脫只能在表演藝術廳或電視才能欣賞的框架，走入山林，享受與山共舞、共唱得藝術下鄉體驗，在國境之南為未來祈福。

▲地磨兒青年管弦樂團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲地磨兒青年管弦樂團。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

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