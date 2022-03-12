全台5大新市集！相約聽音樂逛市集打卡抽獎　9大商圈接力上陣

▲台灣商圈產業觀光發展聯合總會3、4月每週六舉辦商圈巡迴活動。

春遊熱絡，準備好週末逛商圈聽音樂抽獎！疫情趨緩，為推動都會區的商圈經濟盡快復甦，在經濟部中小企業處和台北市政府支持下，台灣商圈產業觀光發展聯合總會整合台北市北投溫泉商圈、台大公館商圈、大橋頭延三商圈、內湖737商店街、貓空休閒產業社區發展協會、新中華路影音電器街、南昌家具街、八德資訊商圈等8大商圈，串連南投鹿谷大水堀商圈共同舉辦「全民集氣『五』告給力」活動。3月12日起到4月底，每週六邀請知名樂團在商圈舉辦巡迴音樂會、市集和打卡抽獎等多重活動，吸引旅客到商圈聽音樂看表演，幸運中大獎。首先登場的是3月12～13日台北市南昌家具街發展協會的活動，敬邀民眾參與。（各商圈詳細活動見文末連結）

台北市副市長黃珊珊表示，北市府今年首重產業振興，已爭取2,100萬補助款，讓因疫情年遭受重創的都會型商圈盡快復甦。今年會辦很多商圈活動，包括小旅行和商圈輔導培訓等，並開設課程輔導業者學習結合線上線下營運，去年推出的熊好券，吸引很多人留在台北消費，也發現台北還是有很多好玩的地方。她也呼籲商圈業者提出計畫，北市府會在預算內盡量協助，把商機留在台北市區。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美表示，這次九大商圈一起推廣，特別感謝經濟部中小企業處的補助和台北市政府商業處的協助，經濟部編列一億預算，全台300多個商圈雨露均沾，台北市就有七、八個商圈已經申請到補助，其中，北投商圈、貓空也獲得台北市績優及創意巧思商圈等相關獎項。以往商圈要單獨行銷，難度較大，本次藉由音樂會、市集和商圈打卡直播抽獎等巡迴活動，更能集人氣、聚買氣，帶商機。

▲北投商圈結合溫泉季、浴衣節活動等，每年活動豐富。

全民集氣「五」告給力 商圈活動一覽（依照時間排序）

活動名稱：我家我做主～全民集氣「五」告給力活動區域：台北市中正區南昌路二段（和平西路到福州街口）活動內容：舉辦『我家我做主』創意家具設計大賞活動，將心目中最完美的家具以圖樣的方式呈現，上傳至商圈粉絲團進行票選，就有機會獲得精選好禮。現場還有活動市集，歡迎享受音樂會與療癒歡樂的周末。抽獎方式：凡於活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#我家我做主」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。粉專：https://www.facebook.com/nanchanglu/

3/19-20 臺北市八德資訊商圈發展協會

活動名稱：8D8D 五倍 C 利～全民集氣 「五」告給力活動區域：台北市八德路一段43巷活動內容：音樂會＋特色市集＋直播抽獎。抽獎方式：凡於活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#8D8D 五倍 C 利」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。粉專：https://www.facebook.com/bade8888/

3/26 臺北市貓空休閒產業社區發展協會

活動名稱：藝同遊貓空～全民集氣 「五」告給力活動區域：臺北市文山區 指南宮-第二停車場活動內容：「藝同遊貓空」，辦理主題遊程暨「畫貓」活動，畫出心目中對貓空的印象，並且將畫作於商圈粉絲團露出進行人氣票選，即贈送商圈精選好禮。抽獎方式：凡於活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#藝同遊貓空」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。商圈粉專：https://www.facebook.com/mklicda

4/9 南投縣鹿谷鄉大水堀休閒農業促進會

活動名稱：鹿谷輕旅～全民集氣 「五」告給力活動區域：南投縣鹿谷鄉永隆村麒麟潭活動內容：音樂會＋特色市集＋直播抽獎。於實體活動當天，至指定商家消費滿 200 元，即可到服務台抽取商品兌換券乙張，名額有限，換完為止。抽獎方式：活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#鹿谷輕旅」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。商圈粉專：https://www.facebook.com /LUKUGOODTEA/

活動名稱：中華歌王爭霸戰～全民集氣 「五」告給力活動區域：臺北市中正區中華路一段人行道（漢口街至開封街）活動內容：舉辦「中華歌王爭霸戰」活動，只要錄製15秒的歌聲上傳於商圈粉絲團進行票選，就有機會跟專業歌手同台合唱的機會；活動當天下午，有歌唱公益大使活動，歡迎大家參加同歡唱作公益。抽獎方式：凡於活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#中華歌王爭霸戰」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。商圈粉專：https://www.facebook.com/audio.video.media/

4/23 臺北市內湖 737商店街促進會

活動名稱：7了還3再7～全民集氣 「五」告給力活動區域：臺北市內湖區內湖路一段737巷 8～51弄活動內容：音樂會＋特色市集＋直播抽獎。活動當天到指定商家消費滿 200 元，即可到服務台抽取商品兌換券乙張，名額有限，換完為止。抽獎方式：活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#7 了還3再7」即獲抽獎資格，實體活動當天將於粉絲團直播抽獎。商圈粉專：https://www.facebook.com/neihu737/

4/30 台北大橋頭延三商圈發展促進會活動名稱：紅龜粿文化祭～全民集氣 「五」告給力 舉辦全民集氣五告給力音樂會及活動區域：台北市大同區昌吉街北側（迪化街到延平路口）活動內容：音樂會＋特色市集＋直播抽獎。活動當日至指定店家消費滿 200 元，即可到服務台兌換紅龜粿美食乙份，數量有限，換完為止。抽獎方式：凡於活動期間至商圈店家消費不限金額，並於粉絲團留言主題標籤活動名稱「#紅龜粿文化祭」即獲抽獎資格。活動當天將從粉絲團直播抽獎。商圈粉專：https://www.facebook.com/HaveaRiceDay

圖、文／廖苡安 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/202095