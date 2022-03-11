賞櫻、賞螢、賞海芋！ 「全台三月活動」超chill~迎接春暖花開趣旅遊

度過了寒冷的冬天，三月要開始回暖啦～小編整理了全台13個三月份各地特色活動，有浪漫的花季、各地傳統藝術／文化節和以環境保育為主軸的多項活動，讓你更了解台灣在地風情，趕快收藏起來，趁天氣好的時候到處走走吧！

小編小提醒：所有活動皆可能因應疫情而有所變動，記得出發前先到官網或官方粉絲專頁確認活動是否如期舉辦，以免撲空喔！

陽明山花季

陽明山花季。 圖／klook

春暖花開的三月，是個浪漫的季節～每年的陽明山花季，總是吸引許多遊客前來觀賞，八重櫻、昭和櫻、吉野櫻和平戶杜鵑等繁花盛開，景像相當優美～今年以「花見春櫻」為主題，主要觀賞地點為陽明公園、花卉試驗中心，陽明公園也將陸續舉辦相關活動，趕快帶著全家大小一同參與吧！

日期：2022/02/17~2022/03/20

地點：臺北市北投區湖山路二段26號

竹子湖海芋季

竹子海芋季。 圖／kkday

台灣有80%以上的白色海芋產自陽明山上的竹子湖，因此每年三月到竹子湖採海芋成為許多人的春季必去行程，今年海芋季開幕活動將3/25在花谷海芋園前的鐘聲幸福廣場舉行，而北投區農會也結合竹子湖景點、風味餐與採海芋等活動舉辦生態農園一日旅遊行程，想體驗的朋友可以到官網查看活動報名資訊喔～

日期：2022/03/18~4/24

地點：臺北市北投區陽明山竹子湖地區農園

阿里山花季

阿里山花季。 圖／kkday

四季皆美的阿里山3~4月份時更是有著浪漫的粉色花海，有吉野櫻、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等多達40種櫻花品種，為全台櫻花種類最多的區域。阿里山國家森林遊樂區多處皆是賞櫻的好地點，其中最著名的櫻王－染井吉野櫻位於阿里山工作站，樹齡超過100年，每年花季皆會開出雪白燦爛的櫻花，是許多人前來的主要目標！

日期：2022/3/10~2022/4/10

地點： 阿里山國家森林遊樂區

開放時間：全天開放

交通管制資訊：交通部公路總局

臺中媽祖國際觀光文化節

說到每年春季的盛大活動，一定不能忘記台中媽祖國際觀光文化節，「臺中媽祖國際觀光文化節」集結臺中市轄內12間百年宮廟，結合文化、藝術、觀光、旅遊，接力舉辦多元的演藝活動，積極深耕在地文化價值與發展，並致力將媽祖文化推展至國際舞臺。

日期：2022/02/03~2022/05/21

地點：臺中市12間百年宮廟

更多活動資訊：FB粉專

臺北時裝週AW22

台灣時尚圈的年度盛會「2022臺北時裝週」將在三月隆重登場！今年除了有「品牌秀」、「永續時尚開展秀」與「NEWBREED新生代品牌秀」外，還有四所服裝設計院校共同演繹的校際展演，匯聚多位台灣知名設計師品牌參展，並結合科技、音樂、表演藝術等跨領域合作，展現台灣時尚設計力量！

日期：2022/03/23~2022/03/27（暫定）

地點：臺北市松山文創園區

臺灣國際蘭展

台灣國際蘭展。 圖／kkday

臺灣國際蘭展於2005年初辦，前兩年因受疫情影響取消停辦，今年恢復舉辦，主題為「蘭花奇幻世界」，以童話奇幻故事為原型，加入繽紛多樣的蘭花進行創作，呈現奇幻的蘭花世界，此展覽也藉由故事寓意傳達只要保持良善之心，努力勇往直前，終會獲得良好的果實！

日期：2022/03/26~2022/04/05

地點：臺南市後壁區蘭花生物科技園區

詳細資訊：FB粉專

TIFA台灣國際藝術節

TIFA台灣國際藝術節為亞洲具指標性的藝術節慶之一，今年已是第14屆舉辦，推出18檔節目、377場演出，其中有4檔、333場為數位展演；前兩年因疫情嚴重影響了全球表演藝術行業與發展，國家表演藝術中心與國家兩廳院致力於嘗試表演藝術新的可能性，規劃國內外的節目與活動，將表演結合新科技來表達想訴說的故事，帶給人們最有溫度、能量且撼動人心的演出。

日期：2022/02/17~2022/05/18

地點：

臺北市中正區－國家兩廳院

臺中市西屯區－臺中國家歌劇院

高雄市鳳山區－衛武營國家藝術文化中心

宜蘭綠色博覽會

宜蘭綠色博覽會。 圖／Wikim(p)edia

宜蘭綠色博覽會以綠色、環保、友善農業為主軸延伸，傳達對自然生態的保育觀念，透過人文環境故事導覽、互動表演藝術與水陸育樂體驗等活動，希望遊客能從其中理解環境永續發展的重要性，一同維護深邃美麗的生態景觀。

日期：2022/03/26~2022/05/08

地點：冬山河生態綠舟風景區

開放時間：每日09:00~18:00

桃園地景藝術節

地景藝術節每年於不同展區舉辦，藉由藝術節翻轉空間，讓民眾重新認識桃園每一個角落，拉近民眾與藝術的距離，也增添了許多互動，原訂去年九月舉辦，因為疫情影響，宣布延至今年三月，也將名稱改為「2021+桃園地景藝術節」，以「都會綠洲、親山近水」為主軸策展，邀請國內外45位藝術家，與在地14組社區、社群團隊，結合藝術與科技共創作品，並尊重自然生態的平衡。

日期：2022/03/11~2022/03/27

地點：桃園市桃園區－南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山創新園區

開放時間：

南崁溪畔 10:00~20:00

桃林鐵路、虎頭山創新園區 10:00~18:00

高雄春天藝術節

高雄春天藝術節為台灣表演藝術的品牌化藝術盛會，橫跨冬、春、夏三個季節，演出近四十檔、七十場次，包含舞蹈、歌劇、傳統戲曲、小劇場以及草地音樂會等各類型節目，其中最受觀眾矚目的草地音樂會，為免門票的開放空間，隨地坐在戶外草皮上，聆聽交響樂團演奏，相當悠閒自在～

＊2022/3/5~2022/3/6 KSAF印第安納瓊斯《法櫃奇兵》草地音樂會

日期：2022/02~2022/07

地點：高雄市鳳山區三多一路1號（衛武營國家藝術文化中心三樓服務中心對面）

活動/售票資訊：高雄春天藝術節官網

寶藏巖光節

寶藏巖光節。 圖／寶藏巖國際藝術村

寶藏巖國際藝術村，由60、70年代興建的違章建築所形成，以「聚落共生」的概念活化保存寶藏巖，創造聚落多元豐富的樣貌。每年三月底至五月初寶藏巖聚落皆會舉辦「寶藏巖光節」，今年以「未來在此發生」為主題，將由12組藝術團隊參與，藉由虛實交錯，引導觀眾直視宇宙真理、進入未來。

日期：2022/03/26~2022/05/08

地點：臺北市中正區寶藏巖聚落

2022大農大富賞螢趣

大農大富平地森林園區。 圖／kkday

大農大富平地森林園區為全台螢火蟲最早出現、遍佈範圍最廣的地區，而大農大富賞螢趣的活動主要為宣導保育及生態旅遊的觀念，集結周邊社區、部落共同辦理為期1個月的賞螢活動，希望能讓在地民眾親自體驗森林之美～

＊活動報名資訊請至FB粉專查詢

日期：2022/03/19~2022/04/17

地點：花蓮縣光復鄉農場路31號

台灣好湯-溫泉美食嘉年華

溫泉美食嘉年華。 圖／Agoda

臺灣因特殊地殼結構，地熱遍佈全島，因此擁有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多種泉質，為世界知名的溫泉勝地。觀光局每年會從全臺各地19個溫泉區選出地點，並召集全臺上百家溫泉業者，結合溫泉與美食兩大觀光資源，推出多檔優惠活動，不只能促進國內觀光，也讓更多國際觀光客更了解台灣的人文風情～

日期：2021/01/12~202/04/30

地點：全臺

活動資訊：官網

近期疫情逐漸受到控制，許多活動也將如期舉辦，介紹完以上13個精彩的三月份全台活動，是不是等不及要出發了呢，不過小編要提醒大家，儘管疫情逐漸轉好，出去玩還是要做好防疫措施，保護好自己，才能安心玩喔～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime三月活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

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