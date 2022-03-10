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「三大樂園」限時優惠！名字裡有「木.草.竹」3部首、車牌中3碼、313女神日必揪

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／六福村官網、小人國粉專、劍湖山世界粉專
圖／六福村官網小人國粉專劍湖山世界粉專

隨著天氣放晴，春光明朗的三月天正是出遊的好時機！六福村小人國劍湖山世界等三大樂園不約而同推出本月限定優惠，讓大家找機會揪親友出門走走～

六福村

植物系部首名字 520元入園優惠

圖／六福村官網
圖／六福村官網

為了迎接3/12植樹節到來，六福村推出植樹節專屬優惠，只要你的名字裡有「木」、「草」、「竹」這3個字，

或是這3字當部首的字，如：林、萱、筱等等，就能享有520元的入園優惠(原價999元)，名字裡沒有這些字也別失望，當月壽星或是生肖屬虎，入場直接打5折、只要500元；同行的親友、最多3人，也可以享優惠價599元。

手上如果有還沒用完的「振興五倍券」，用1000元五倍券購票，可享親子3人入園優惠(最多2位成人、1位未滿12歲學童)，等於一個人只要333元就能暢遊六福村！

※生肖屬虎出生民國年(國曆)：3、15、27、39、51、63、75、87、99

劍湖山世界

「車牌中3數字」299元爽玩

圖／劍湖山世界粉專
圖／劍湖山世界粉專

劍湖山世界則推出車牌及星座優惠，不管是汽車或是機車車牌，只要有9、2、3其中一字，就可以用299元入園(汽車最多優惠4人、機車最多2人)；星座是雙魚、牡羊座的朋友，則可享現場購票350元的優惠，兩項活動均到3/31止。

小人國

313女神愛旅行 女性入園只要267元

圖／小人國粉專
圖／小人國粉專

小人國則是在3/13星期日舉辦一日限定「女神愛旅行」活動，女生入園只要267元、限量3000名，快揪閨蜜來場輕旅行，拍好拍滿網美照吧！

提醒大家，以上優惠請在現場購票時出示證件證明，才能享有優惠票價唷！

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