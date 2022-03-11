採海芋免換裝！盤點2022全台打卡乾地海芋花田，仙系網美輕鬆下田摘花去

純白海芋盛開一片，亭亭玉立，偶爾還會見到幾隻藍鵲或白鷺鷥穿梭田梗之間，畫面相當唯美！台灣各地海芋田有分濕地型和乾地型種植，若想站在海芋花田拍出仙氣逼人等級的全身美照，挑選一個不用換青蛙裝或雨鞋的乾地型海芋田，就很重要了；不只台北陽明山的竹子湖，台灣各地包括桃園大園、台中外埔，都能找到海芋花海的蹤跡，現在就出發，來去美美拍一波！

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台北陽明山海芋賞花地點 竹子湖｜山谷裡的梯田海芋花海

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仙氣十足的台北陽明山竹子湖海芋花季，是每年全台最高人氣的海芋花田！無論是下湖地區或頂湖地區，都有屬於乾地型海芋田，如名陽匍休閒農莊、大賞園、彩景海芋園、168海芋園和展昇海芋園，同時今年竹子湖海芋花季期間，各家海芋田更是一口氣設置了許多大型造景裝置，如玻璃小木屋、夢幻鞦韆、巨型彈弓、巨型木椅、任意門和燈泡樹，讓人每個角度拍到手軟。

※2022年賞花資訊：台北陽明山海芋季活動於2022年3月25日-6月20日開跑！

編輯首推採海芋的秘密基地：

頂湖區域推薦的是名陽匍休閒農莊，由園方搭建的玻璃木屋和夢幻鞦韆，相映遠方冒著煙的小油坑火山口，宛如仙境；每人入園低消150元，可全額折抵花卉或店內餐飲。

下湖地區推薦的是168海芋園，保留最原始海芋田風貌，除了白色海芋外，也有開放彩色海芋供遊客採摘，採完海芋可順道溪水旁邊玩；每人入園門票50元，並附贈附3朵海芋。

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桃園大園海芋賞花地點 溪海休閒農業區｜媲美南法普羅旺斯花田風光

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距離桃園機場約15分鐘車程的溪海休閒農業區，四周有各式花卉、園藝和休閒花園農場，總在春天開滿成千上萬的粉嫩花卉，主角之一海芋花田甚至除了白的海芋，還有紅的、黃的、甚至黑的海芋，繽紛又華美！若是因為腹地太大，不知該從何逛起？不妨先登上遊客中心景觀台的高空視野開始遊覽，再步行前往和春花卉農場、花與香草農場、柳樹青園藝等，喔對了，時不時還能見到飛機從頭上呼嘯而過！

※2022年賞花資訊：2022桃園海洋奇芋記將視疫情發展公布最新規範

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台中外埔私人海芋田｜浪漫限定金黃色海芋綻放綠田之中

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襯著藍天，帶點日系氛圍的金黃色海芋，放眼望去，宛如點點星光般閃耀！台中外埔海芋田位於鄉間小徑，因品種與普遍濕地種植白海芋不同，屬於陸生種植的金黃色海芋，因此可以直接採在花田埂間與海芋近距離拍照取景，無須換上青蛙裝，不過這片海芋花田屬於私人土地，僅供入內觀賞，並不開放採花，若是想買回家，可以跟花農地主購買黃色海芋花束。

※2022賞花資訊：私人土地免收門票景，僅酌收停車費30元，建議於4月賞海芋花況最佳。

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