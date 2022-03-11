傘人家族先出場　迎接「2022城市博覽會」 全新指標系統翻新基隆

基隆城市指標系統更新，成為探索環境與城市的重要節點。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022城市博覽會」即將於4/22～5/2登場，全新基隆城市指標系統整合城市色彩與資訊，串連城市、生活與交通資源，以地域特色（山、海、城），嶄新的城市意象，建立路徑廊道；也為即將到來的「2022城市博覽會」做準備，結合城博會場域、城際轉運站及周邊指標系統、全市觀光指標全新佈設，延展至整個基隆市的不同場域，透過推廣步行理念，鼓勵大家用實際的腳步探索基隆。

▲城市導覽員「傘人家族」將帶領大家探索基隆。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處曾姿雯處長說明，透過全新基隆城市指標系統的建置，我們重新發現基隆多面向的景色與故事，並給予基隆嶄新的都市形象；而其創新之處，在於系統整合了色彩、材質與城市資訊的設計方法，同步導入數位化，讓指標系統成為探索環境與城市的重要節點；點位除了以結合「2022城市博覽會」場域、城際轉運站及周邊指標系統外，也包括基隆市內的各觀光景點，串連山線、海線，建立系統化導覽，融合文化歷史、山海休憩、美食商圈、交通資訊及生活基礎設施等相關指引。另外透過整合性的設置，也移除原本雜亂、各自設立的指標，形塑乾淨、清晰的城市意象。

▲串連山線、海線與各景點，透過系統化導覽與指標，打造基隆城市新風貌。 圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

為讓指標系統不只是基本地理位置、相關基礎建設的指引，也希望透過視覺整合，呈現城市的嶄新意象與未來展望。其中指標牌上方橘色撐傘小孩的圖像，源自於基隆多雨的天候，透過趣味的設計，將原本基隆在地的天候變化轉變為親近、有趣的，城市導覽員「傘人家族」將帶領大家探索基隆，只要掃描柱上QR-CODE連結至基隆旅遊網，即可獲得景點資訊內容。

基隆市所有工程建設刻正如火如荼進行中，而指標系統也將陸續建置完成，為讓大家先一窺「傘人家族」成員，包括小傘、小雲及大傘，觀銷處特別企劃「尋找傘人家族」活動，它們現在出沒於孝三路商圈、城隍廟、崁仔頂、委託行商圈及許梓桑古厝，民眾只要與位於各景點的任一傘人家族合照，並於魅力基隆臉書（https://www.facebook.com/klcgamore）上傳合照，標註兩位外縣市朋友並分享貼文，前20名即可獲得基隆限定版明信片套組。

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