飯店組成策略聯盟 運用「旅圖OTA數位系統」共闖藍海市場

【旅奇傳媒/編輯部報導】OTA產業是由提供旅遊相關服務的企業所組成，包含訂房、訂車、訂船艙、訂機票等，是旅遊中的剛性需求，隨著各國陸續解封之下，將迎來報復性消費需求，可望見到一波營收成長。但這波利潤如果沒有用對OTA，不但將會被訂房平台扒一層皮，還將會淪為價格戰，對於飯店產業來說絕對是一大中傷。

▲泰安觀止攜手墨攻推出OTA數位系統B2B專區，以優惠聯票、U代幣讓消費者享受更多優惠。 圖：泰安觀止／提供

運用OTA達到旅宿業、旅行社、消費者 三方共贏局面

為了協助飯店業者搶攻疫後復甦商機，泰安觀止董事長江德利與墨攻合作推出「旅圖OTA數位系統」B2B專區，利用數位整合，串接跨域觀光產業（票商、旅行社、散客、通路商）。讓希望合作的旅行同業可以免費註冊、取得專屬代碼、自訂優惠折扣，以銷售「優惠聯票」或「U代幣」，提供消費者購買使用，兌換飯店房間或是飯店套裝行程，讓飯店業者可以不用跳樓拍賣，旅行同業也能獲得定額退佣，消費者則用最優惠花費，享受最超值服務，達到旅宿業、旅行社、消費者三方共贏的局面。

泰安觀止董事長江德利指出，推出以來獲得同業熱烈支持，為了求新求變，持續進化平台效能。全新的「旅圖OTA數位系統」，現在又擁有更多的功能，提供飯店業者多元的分銷管道。

以「策略聯盟」來說，飯店業者可以尋求跟自身等級相當的飯店業者合作，共同組成聯盟，運用「旅圖OTA數位系統」自訂價格或 是套裝行程，旅客可以用購買到的「優惠聯票」等值兌換聯盟內的各項商品，或是運用「U代幣」，購買與「旅圖OTA數位系統」簽約的所有飯店，享受最優惠的飯店價格。

▲飯店投入聯盟系統，可進行一站式服務。 圖：泰安觀止／提供

飯店業者不再單打獨鬥 讓錢留在策略聯盟中

對於飯店業者來說，「策略聯盟」可以吸引消費者的關注之外，也能自訂價格與包裝策略，維持最大的利潤與競爭力，不再單打獨鬥，形成最強的銷售戰隊，成為彼此的後盾。

此外，消費者購買的「優惠聯票」將在聯盟流通，無論是兌換哪一家飯店的房間或是商品，都將錢留在聯盟之中，增進彼此的利益。江德利強調，飯店業在平台上定位也更加多元，除了可以擔任供應商，提供通路商或是票商銷售之外，也能主動組成聯盟，同時成為通路商的角色，化被動為主動，爭取更多的客源市場。

飯店聯盟7大好處

1. 各盟友各自行銷，共享聯盟版之瀏覽量。

2. 便利遊客環島連續訂房。

3. 便利票券訂房；更多盟友飯店及產品可彈性選訂，聯票好買、好訂房是線上趨勢。

4. 票券或產品，隨意彈性包裝或指定專賣票券兌換專用產品。

5. 盟友金流獨立，ERP後台同步會計拆帳分潤。

6. 落實盟友組織飯店聯盟之共享、分享經濟目的。

7. 飯店可以此數位工具，跨域、客制行銷，自組聯盟再聯盟互跨行銷。

「一站式服務」銷售 飯店協助旅行社做後段服務

「旅圖OTA數位系統」不只是限於房型選擇，還有和在地產業、景點結合的入住方案，例如租車、體驗型旅程、在地小農，或各種天數的微旅行，所有吃、住、遊、購、行的服務，都能「一站式服務」下訂完成。

江德利表示，旅客可以在飯店聯盟內或是「旅圖OTA數位系統」所有的飯店，自行打包購物車。舉例7天的環島旅遊行程，旅客可以第一天在台北預定飯店，選擇飯店的附加服務內容，或是套裝行程，成為一台購物車，再依序在其他天數，選擇不同的飯店與服務內容，形成多台購物車，好處是萬一中間有臨時更改路線或是獲得更新的飯店優惠方案，可以更機動的調整行程。旅客能夠隨時取消任何一台購物車內容，或是將購買來的「優惠聯票」以同等或是加價的方式，兌換更優惠的飯店方案，有別於運用其他的OTA需要取消預定A線上平台再轉換去B線上平台，大大提升旅客使用友善度。

消費者購買「優惠聯票」 如三倍券使用彈性大、價值高

於消費者來說，購買聯盟的「優惠聯票」可以享受超值價格，以及極大化的商品價值，猶如三倍券一樣；加上可以彈性自主選擇聯盟飯店產品，不受限於傳統OTA，只能退訂重來，形成不必要的手續費，把錢變大變好用。

舉例老爺、晶華、君悅等10家飯店形成一個聯盟，消費者所購買的票券即能等值兌換聯盟飯店推出的商品，更改入住日期，不怕突發狀況無法入住而導致損失。

泰安觀止更新優化房型 讓旅客享受更高檔的住宿饗宴

被群山環繞、隱世獨立在河谷旁的「泰安觀止」，以獨特的清水模打造，隨著歲月的洗禮，呈現一股幽然的氣息，開業17年來，一直都是旅客泡湯住宿的夢幻名單。為了讓旅客享受更優質的住宿環境，泰安觀止改善服務管理動線品質，維持自然與時尚的氛圍，調整住宿機能，包括：隱私、視（動）線、光線、乾濕排水、空調新鮮空氣（各房間空氣互不交流，獨立回風）等，讓旅客入住時能更加安全、舒 適之外，還有耳目一新的感受。

江德利指出，泰安觀止擁有多種房型，其中最大的特點就是運用了大量的木頭，濃郁的清香，成為一大特色。為此，整修後的房間無論本來的床頭板跟泡湯池之外，在床頭櫃、化妝台、茶几、書桌，甚至是吊掛毛巾的毛巾架都使用珍貴的台灣肖楠木。

台灣肖楠木已經列為保育類木材，因此，未來的高級飯店，已經無法再使用此素材，而這批木材是最後一批絕版庫存，更顯珍貴。此外，在房間部分也做了大幅度的隱私提升，並確保旅客在泡湯的時候能夠看到完整的風景，戶外視線不受影響，進入╱離開泡湯池的動線上也更加流暢。

用餐環境上，泰安觀止也將員工的工作動線與旅客行走的路線區隔開來，讓旅客在自助餐取菜與服務生出菜空間上不會重疊，就算是收拾桌上用過的餐盤也能巧妙的避開，讓旅客在用餐的氣氛更加愉悅。

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