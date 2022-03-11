春天百花齊放 「南庄花卉節」4月底登場 招募在地團隊來拈花惹草
【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著春天的來臨，百花齊放，到處欣欣向榮，交通部觀光局參山國家風景區管理處將於4月底舉辦南庄花卉節，其中「社區花卉亮點營造計畫」，即日起邀請南庄在地觀光的各社區協會及當地團體報名參加，以「向左走、向右走」為主題，一起用美麗花卉妝點南中花街巷弄，報名時間自即日起至3月16日止。
參山處將提供每個團體上萬元的花卉材料，並聘請多位花藝導師傳授獨家花藝設計密技、布置技巧，還將「拈花惹草」實作體驗成果，作為南庄花卉節展示現場，將南庄花卉節的藝術能量傳遍大街小巷，讓美麗花卉遍地綻放！
此次活動，花卉裝置主題「向左走、向右走」，「向左走」會與傳統相遇，透過花卉裝置結合文史特色，將南庄過往風土、人情如客家元素、藍染拼布、原住民等呈現；「向右走」意指走出傳統框架，透過嶄新樣貌，以花卉搭配新型態藝術的展現，如街道家具、互動裝置、彩繪創作等手法，刻劃屬於南庄的嶄新風格。
經專業老師教學指點後的花藝成果，將在南庄花卉節（4月23日到5月22日止）期間於各景點公開展示，供往來遊客觀賞。欲報名的團體或單位，須提供至少1項的自辦活動或加值回饋、提供點位資訊及介紹，並配合完成課程、花卉裝置、協助養護與主題發想串連等。
報名時間自即日起至3月16日止，採線上報名 https://reurl.cc/xOArl5
更多資訊請洽活動網站 http://www.nanzhuangflowerfestival.com.tw
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