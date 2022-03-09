快訊

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

朱立倫：考紀會兩周無法處理中常委換票賄選就送檢調

阿里山「第1間國際潮牌飯店」下半年開！全台海拔最高英迪格酒店，觀星平台賞無盡美景

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁

阿里山區逾20年來第一家「國際級連鎖飯店」即將登場！IHG洲際酒店集團旗下品牌「英迪格酒店」於台北、新竹、高雄等地都有據點，而近年官方也如火如荼籌備進駐阿里山，預計今年下半年第四季試營運，新飯店不僅是當地首間國際潮牌酒店，亦是品牌海拔最高的旅館，坐擁無盡美景，有望成為旅人新熱點。

圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁

「阿里山英迪格酒店」2019年動土、去年上樑，建築本體含地上6樓、地下2樓，一共打造84間客房，除了招牌頂樓高空酒吧、全日餐廳，還設有觀星平台、休憩冥想空間等。而位於阿里山公路57.6K處、作為集團品牌中海拔最高的英迪格酒店，也可輕鬆觀賞阿里山日出、就近造訪龍頭步道、茶園等，致力呼應「通往阿里山無盡藏的鑰匙」。

圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁
圖／阿里山英迪格酒店臉書專頁

雖然確切營運日尚未公告，已有不少粉絲陸續至粉絲團詢問開幕日，官方也實際回應計畫於今年底前開始試營運，預告大家有望在萬聖節、聖誕節及跨年造訪，代表今年結束前，即將有一家全新夢幻景觀飯店可列入休憩行程囉！

延伸閱讀：

麥當勞第2件5折＋早餐7折！5大速食「外送優惠碼」　披薩現折百元、漢堡王買1送1

「五星Buffet吃到飽」3月買1送1！盤點4大飯店自助百匯超殺優惠

阿里山 嘉義旅遊 觀光飯店 美景

相關新聞

阿里山「第1間國際潮牌飯店」下半年開！全台海拔最高英迪格酒店，觀星平台賞無盡美景

大阿里山區逾20年來第一家「國際級連鎖飯店」即將登場！IHG洲際酒店集團旗下品牌「英迪格酒店」於台北、新竹、高雄等地都有據點，而近年官方也如火如荼籌備進駐阿里山，預計今年下半年第四季試營運，新飯店不僅

懶人露營爽爽玩！　中南部超夯「熱門露營車住宿」推薦，一卡皮箱就能入住

近年來露營風氣興盛，各式露營行程都變得熱門起來。其中，能輕鬆玩、舒適住的露營車住宿更是非常受到歡迎的露營方式。今天，我們就來介紹中南部幾處優質的露營車住宿，想體驗露營車或正在找露營車住宿景點的你可千萬別錯過，快來看看有沒有喜歡的景點，準備來趟露營車之旅吧！

10大「攝影要訣」逗陣迓媽祖　紀錄媽祖遶境活動的真善美

「台灣最美的風景是人」，這句話長年被用在觀光旅遊上，象徵著台灣本土豐厚有趣的人情味，值得你再三玩味。而當攝影愛好者將這句話實踐在攝影影像中時，呈現出的則是台灣深厚的文化底蘊與多樣性。從農林漁牧、行業百

瑜珈初學者必懂三件事　教室選擇、課程認識、課前準備懶人包

在今年年初橘小編開始每週都到景美捷運站附近瑜珈教室報到，持續練習近半年的時間，想將在瑜珈課堂上獲得的心得和收穫分享給大家，如果你剛好也正想開始接觸瑜珈，那請一定要繼續往下看，橘小編將用最簡單易懂的文字，將初學者必須要知道的「如何選擇瑜珈教室？」、「如何選擇瑜珈課程？」和「上瑜珈課前該準備什麼？」一次說給你聽，基本上看完就可以直接開始你的瑜珈人生囉！

快閃4折價只賣2天！「礁溪寒沐酒店」Buffet吃到飽＋泡湯1人免700元

知名「礁溪寒沐酒店」與KKday獨家合作推出快閃餐券，雙人享有Buffet午餐與泡湯，再加上戶外泳池與健身房，1人約4折免700元超划算！

台北喜來登「買5000元送5000元」超驚喜！1泊2食爽吃「辰園」粵菜與「12廚」自助吃到飽

五星飯店台北喜來登飯店推出「「買5000送5000」1泊2食了！只要即日起至5月底訂購此方案，還可以爽吃頂級粵菜或日本料理，不僅如此翌日還有Buffet早餐吃到飽，更多優惠內容快一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。