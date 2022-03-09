阿里山「第1間國際潮牌飯店」下半年開！全台海拔最高英迪格酒店，觀星平台賞無盡美景
大阿里山區逾20年來第一家「國際級連鎖飯店」即將登場！IHG洲際酒店集團旗下品牌「英迪格酒店」於台北、新竹、高雄等地都有據點，而近年官方也如火如荼籌備進駐阿里山，預計今年下半年第四季試營運，新飯店不僅是當地首間國際潮牌酒店，亦是品牌海拔最高的旅館，坐擁無盡美景，有望成為旅人新熱點。
「阿里山英迪格酒店」2019年動土、去年上樑，建築本體含地上6樓、地下2樓，一共打造84間客房，除了招牌頂樓高空酒吧、全日餐廳，還設有觀星平台、休憩冥想空間等。而位於阿里山公路57.6K處、作為集團品牌中海拔最高的英迪格酒店，也可輕鬆觀賞阿里山日出、就近造訪龍頭步道、茶園等，致力呼應「通往阿里山無盡藏的鑰匙」。
雖然確切營運日尚未公告，已有不少粉絲陸續至粉絲團詢問開幕日，官方也實際回應計畫於今年底前開始試營運，預告大家有望在萬聖節、聖誕節及跨年造訪，代表今年結束前，即將有一家全新夢幻景觀飯店可列入休憩行程囉！
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