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「放大國旅券」雄獅精選1日遊買1送1 指定行程第2人省千元

欣傳媒 / 欣傳媒

雄獅旅遊加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，旅客使用國旅券訂購指定團體行程，可享千元折扣及買1送1超值優惠；圖片／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，旅客使用國旅券訂購指定團體行程，可享千元折扣及買1送1超值優惠；圖片／雄獅旅遊提供

國旅券你用了沒？時序來到春暖花開的出遊好時節，交通部觀光局為了鼓勵民眾出遊推出國旅券，效期即將在4月底截止，為此雄獅旅遊即日起加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，優惠範圍涵蓋全台及離島地區，旅客凡使用國旅券訂購指定團體行程，2至多日遊商品可享第2人立即省千元折扣，1日遊行程也可享買1送1的超值優惠，讓民眾用最精省的方式輕鬆玩遍全台。

馬祖舉辦首屆「馬祖國際藝術島」活動，行程包含媽祖巨神像、八八坑道、芹壁閩東古厝；圖片／雄獅旅遊提供
馬祖舉辦首屆「馬祖國際藝術島」活動，行程包含媽祖巨神像、八八坑道、芹壁閩東古厝；圖片／雄獅旅遊提供

根據雄獅旅遊統計，持國旅券於雄獅旅遊購買團體行程的民眾達6成，其次為訂房。雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，截至3月4日為止，國內第2劑覆蓋率達77.1%，同時第3劑疫苗施打率逐漸提升涵蓋率逾43%，預計3月中可突破5成，疫情逐漸受到穩定控制，大幅增加民眾出遊的意願，交通部觀光局推出為期半年的國旅券的政策，對國旅市場確實幫助不少。

「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，安排前往金門古寧頭戰史館以及夜賞藍眼淚，感受不一樣的離島風情；圖片／雄獅旅遊提供
「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，安排前往金門古寧頭戰史館以及夜賞藍眼淚，感受不一樣的離島風情；圖片／雄獅旅遊提供

因國旅券即將在4月底到期，雄獅旅遊即日起加碼推出「放大國旅券 最後優惠」活動，旅客凡使用國旅券訂購指定團體行程，2至多日遊商品可享第2人立即省1,000元折扣，推薦行程包含「新竹繡球桐花福華2日」，走訪苗栗人氣花露農場置身大量繡球花中盡情美拍，還可到城隍廟周邊大啖在地美食，2天1夜每人2,599元起；離島則有「尋找金色小麥田藍眼淚3日」，安排前往金門古寧頭戰史館以及夜賞藍眼淚等行程，3天2夜每人7,900元起；另配合馬祖舉辦首屆「馬祖國際藝術島」活動，以「島嶼釀」為策展主軸串連四鄉五島，雄獅旅遊也推出「馬祖藝術島南北竿3日」，必遊行程包含媽祖巨神像、八八坑道、芹壁閩東古厝，3天2夜每人7,499元起。

雄獅旅遊特別精選春季限定行程，包含由台南十鼓擊樂團於靜謐明池湖邊演出的明池-池中劍；圖片／十鼓擊樂團提供
雄獅旅遊特別精選春季限定行程，包含由台南十鼓擊樂團於靜謐明池湖邊演出的明池-池中劍；圖片／十鼓擊樂團提供

1日遊主打使用國旅券買1送1的超殺優惠，特色推薦行程「內洞森林遊樂區、烏來纜車體驗1日」，前往全台負離子含量最高的內洞森林樂園，還能搭乘烏來纜車和雲仙樂園體驗活動；「苗栗繡球波波草1日」前往苗栗花露農場感受波波草及繡球花圓滾滾造型的療癒感之外，還可在百年紅磚隧道-功維敘步道體驗繽紛霓虹所帶來的美妙燈影變化。

此外，雄獅旅遊也特別精選春季限定行程，包含名揚國際三大宗教盛事之一的大甲媽祖繞境、有著海岸山脈與台東海岸相伴的藍皮解憂行程，甚至是由台南十鼓擊樂團於靜謐明池湖邊演出的明池-池中劍等，多樣豐富的春遊玩法，滿足所有民眾的需求。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

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馬祖 藍眼淚 觀光

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