快閃4折價只賣2天！「礁溪寒沐酒店」Buffet吃到飽＋泡湯1人免700元

知名「礁溪寒沐酒店」與KKday獨家合作推出快閃餐券，雙人享有Buffet午餐與泡湯，再加上戶外泳池與健身房，1人約4折免700元超划算！

圖／礁溪寒沐酒店官網

宜蘭礁溪寒沐酒店承襲寒舍集團的製作美學，把人文與藝術兼具的品味襯托出來，尤其與全球知名國際酒店設計團隊LTW合作，打造高級奢華與優雅休閒的住宿氛圍。

圖／礁溪寒沐酒店官網

這回礁溪寒沐酒店與KKday合作推出快閃餐券，部分餐券即日起已開賣，其中最殺優惠的「雙人快閃券」於3月9日上午10點開搶，只賣到3月10日午夜23時59分截止，原價兩人要價3436元，現在兩人只要1388元，相當於約4折，一人更只要694元。一張券可以享有「五星級餐飲 MU TABLE 自助餐廳」雙人Buffet與寒沐會館大眾湯單次進出，包含可使用戶外泡湯大眾池、戶外泳池與健身房等。

圖／礁溪寒沐酒店官網

圖／礁溪寒沐酒店官網

值得注意的是該券優惠價限於平日，若是遇到假日，一人須加價200元，另外，票券無使用期限，但優惠效期至 2022 年 04 月 30 日喔。另外「台北六福萬怡酒店餐券」也推出快閃自助餐優惠，更多詳情活動請上KKday官網查詢。

圖／礁溪寒沐酒店官網

KKday官網：www.kkday.com

圖／礁溪寒沐酒店官網

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