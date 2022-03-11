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騎單車一路相伴　北橫「美景公路」賞櫻旅行 騎士們力推挑戰

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圖：桃園市政府風景區管理處／提供
圖：桃園市政府風景區管理處／提供

北橫櫻花季捎來粉色美景。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
北橫櫻花季捎來粉色美景。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是喜愛戶外運動、賞花踏青的朋友嗎？三月春花正美，2022北橫櫻花勇士單車完騎認證活動於日前圓滿結束，活動路線自慈湖遊客中心出發，沿臺七線北橫公路前行，經中途站羅浮聖興宮，終至拉拉山遊客中心，總距離長約40公里，沿路兼具挑戰性，更有許多櫻花綻放，也是日常單車騎士力推的美景公路。

▲臺七線北橫公路櫻花滿懷。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
▲臺七線北橫公路櫻花滿懷。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

▲北橫風景區遊憩廊帶提供遊客休憩好選擇。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供
▲北橫風景區遊憩廊帶提供遊客休憩好選擇。　圖：桃園市政府風景區管理處／提供

北橫具有卓越的地理位置，適合規劃國際級山線旅遊，深入自然與人文秘境，目前已完成的「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」，預計完工後能讓北橫忠實保留歷史與自然特色，也能將旅遊品質在地化與深入化，並與在地社區、部落合作營運，打造永續旅遊環境。在此之前，何不趁著春暖花開時節，來趟北橫單車賞櫻遊，一邊挑戰自我，一邊享受明媚春光。

此外，風景區管理處也將於10月份辦理北橫攝影比賽，歡迎攝影好手們注意官網公告的徵件日期，一同共襄盛舉，讓更多人從攝影作品中欣賞到北橫之美。

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