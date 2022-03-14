秒飛日本！ 宜蘭超夯「綠舞日式主題園區」享受日式風情和療癒系動物園

因為疫情出不了國，但仍希望可以享受國外旅行的樂趣嗎？那麼，何不到宜蘭的「綠舞日式主題園區」，度過美好時光呢！位在宜蘭五結的綠舞，是全台唯一集景觀、生態、休閒與藝術於一身的日式庭園度假園區，這裡有可愛小動物等著你近距離互動，還有浴衣、製作和菓子等豐富體驗，待一整天也不會無聊！

圖／IG@dancewoods_hotels_reso

園區介紹

日式主題園區隸屬於綠舞觀光飯店，光園區的佔地就有 5.75 公頃之大，所以不用擔心人擠人，就能悠閒度過療癒時光。整個園區以傳統日本庭園造景打造，木造建築搭配小橋流水，一片綠意盎然之外，還有我們會在日本神社看到的御守亭，以及提供淨手的手水舍，真的會有種自己在日本的錯覺。

圖／IG@阿全的世界拼圖 圖／IG@ting.lee.157

體驗活動

而園區分為展演廳、美術館、忍者之森廣場、舞饌日式料理、小動物等區域，我們特別推薦浴衣體驗，因為這裡的浴衣花色和配件選擇豐富，還能到庭園造景之中拍照，彷彿就置身在京都呀！不過要提醒大家，浴衣體驗需要提前一天或現場預約，且租借時間（不包含著裝）為 40 分鐘，就請好好把握體驗機會囉。

圖／IG@ulrica_hello

此外，日式和菓子體驗則是每日開課，體驗價為每人 500 元，如果想要團體報名，則可另安排開課時間喔。和菓子體驗課程，會由專業老師帶領你從揉捏、塑型到裝飾，進而領略日本傳統糕點之美。在和室親手做和菓子，再配上煎茶一起品嚐，便是最愜意的日式下午茶呀！

圖／IG@frances19910319

至於說到綠舞日式主題園區最受歡迎的小動物，像是羊駝露露和可可會定時在園區散步，讓大家仔細觀賞牠們呆萌的模樣，還有超人氣的水豚太郎、一郎、桃子及哈娜，不僅可以親手摸摸牠們，還可以拿飼料餵養，看牠們耍萌真的好療癒！另外還有沙漠中的小精靈狐獴、悠閒踱著步的綠頭鴨，以及以刺蝟為主題的咖啡廳，全部都不用預約，只要來就能近距離互動。

圖／IG@dancewoods_hotels_reso

圖／IG@potatosummer

對了！別忘了在遊客中心還有彩繪 DIY 體驗，可以選擇祈願繪馬掛、鯉魚旗、鏡繪馬、狐狸面具、紙傘或摺傘，使用顏料和水彩筆進行揮灑，為這趟旅程留下美好的紀念。

圖／IG@wallace.kplusc

交通資訊

開車：從台北開車出發，可由國道五號高速公路於羅東（五結）交流道下，迴轉道左轉傳藝路，經傳藝大橋至北部濱海公路（台二線），左轉後行駛約 2 公里，於大眾北路左轉即可進入綠舞觀光飯店。

大眾運輸：可選擇葛瑪蘭、首都、國光、大都會，至羅東轉運站或宜蘭轉運站，接著搭乘勁好行市區客運或計程車至園區。除此之外，綠舞還有提供飯店接駁服務。

圖／IG@smallhong720604

綠舞日式主題園區

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

營業時間：09:00-18:00

電話 ：03-9603808

延伸閱讀>>宜蘭必吃美食!TOP10的烤鴨餐廳 讓你吃得過癮

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」