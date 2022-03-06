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爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣！受烏俄戰爭影響　網哀嚎：請普亭還我鮭魚

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
餐點、門市示意圖。圖／爭鮮提供
餐點、門市示意圖。圖／爭鮮提供

鮭魚控崩潰！昨（5日）有網友在Dcard上發文表示，至爭鮮用餐但遲遲無法在迴轉檯上等到鮭魚生魚片，釣出店員表示受烏克蘭與俄羅斯開戰影響，航班減少導致供應不及，3/4起已正式下架，其他鮭魚商品也只改採限量供應。

爭鮮壽司示意圖。圖／爭鮮提供
爭鮮壽司示意圖。圖／爭鮮提供

網友日前至網上發文，表示爭鮮菜單上已找不到鮭魚生魚片、店員也告知不賣了，難過表示以前都吃兩盤以上，詢問停賣原因。對此，爭鮮門市已貼出公告，說明受烏俄戰爭影響，航班陸續取消，因此鮭魚供貨量不足，確定即日起停賣鮭魚生魚片，其他鮭魚商品、鮭魚握壽司等則採限量供應，待國際情勢穩定才有望恢復。

針對貼文，許多粉絲無奈留言：「蛤…我只吃鮭魚的說」、「請普丁還我鮭魚」、「最愛鮭魚生魚片的我⋯好難過」。也有網友分享，鮭魚極為缺貨、價格近期暴漲，像是台中阿裕壽司已不單賣鮭魚品項，至於鮮蝦也因航運影響、貨運不穩，不少人反映吃不到鮮蝦壽司，令海鮮控一片哀嚎。

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